ʻO kahi ʻike i loko o ka Honua Enigmatic o nā ʻanuʻu ʻeleʻele

ʻO ka mea pōʻeleʻele, kahi mea pohihihi a paʻakikī hoʻi i hana i kahi ʻāpana koʻikoʻi o kā mākou ao holoʻokoʻa, e hoʻomau i ka hoʻohauʻoli ʻana i nā astronomers. ʻOiai ʻaʻole hiki ke nānā ʻia, hōʻike nā kumu ʻepekema ʻo ka mea ʻeleʻele he 26% o ka cosmos, ʻoi aku ka nui o nā mea maʻamau a mākou e ʻike ai.

I ka ʻimi ʻana e hoʻomaopopo i nā mea huna o ke ao holoʻokoʻa, ua hālāwai ka poʻe astronomers i nā galaxies nona ka mea i haku ʻia he mea ʻeleʻele. ʻO kekahi o ia mau mea i ʻike ʻia ʻo ka Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) i ka makahiki 2016. ʻOiai ke hoʻohālikelike ʻia kona nui me ko mākou Milky Way, ʻo ka nele o nā hōkū ʻālohilohi a me ke ʻano galactic maʻamau i hōʻike ʻia i ka mana o ka mea ʻeleʻele i loko o kēia galaxy enigmatic.

Ua ʻike pū ka poʻe ʻepekema i "nā galaxia kokoke i ka pōʻeleʻele," e hāʻule ana i ka pōʻeleʻele. Loaʻa i kēia mau galaxia ka liʻiliʻi liʻiliʻi a loaʻa ka nui o nā mea ʻeleʻele. Ma kahi hōʻike hōʻikeʻike, ua ʻike paha nā mea noiʻi i ka galaxy kokoke loa i ka pōʻeleʻele nui loa a hiki i kēia lā.

Ua kapa ʻia ʻo "Nube" galaxy, ua manaʻo ʻia kēia kino lani ma kahi o 10 biliona makahiki. Loaʻa kona ʻike ʻia ma o ka nānā ʻana i nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka IAC Stripe 82 Legacy Project, i kālele ʻia ma kahi kikoʻī o ka lewa i kiʻi ʻia e ka SDSS Telescope. ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai iā Nube ʻo kāna hapalua hapa nui o 22,500 mau makahiki māmā, ʻekolu manawa ʻoi aku ka nui ma mua o ka UDG awelika.

Eia kekahi, hōʻike ka Nube galaxy i kahi haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o ka hoʻokuʻu ʻana o ka optical, e hopena i ka ʻōlinolino o ka ʻili he 26.75 mag/arcsec2 wale nō. No ka hoʻomaopopo ʻana i kēia, ʻo nā UDG maʻamau, ka mea i manaʻo ʻia i waena o nā galaxies nāwaliwali loa i ke ao ʻike ʻia, loaʻa ka ʻōlinolino o ka ʻili he ʻumi mau manawa. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻike ʻia nā mea lewa hohonu ma luna o 22 mag/arcsec he maule, me ke ana ʻana o ka lani ʻeleʻele loa ma kahi olinolino o 21.8 mag/arcsec.

Me ka nui o nā hōkū ma kahi o 390 miliona mau manawa o ko mākou Lā, pale ʻo Nube i ka hoʻohālikelike ʻana i ka mālamalama o ka Milky Way. Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻia ʻo nā UDG maʻamau he 1% wale nō ka nui o nā hōkū e like me kā mākou galaxy home, no laila ʻaʻole kūpono ka hoʻohālikelike ʻana i nā ʻano galaxies ʻelua.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka galaxy Nube ua hoʻāla i nā kūkākūkā hoihoi i waena o nā ʻepekema e pili ana i kona kumu a me nā waiwai kūʻokoʻa. ʻO kona ʻano ʻokoʻa ka hopena o kona hoʻokumu ʻia ʻana, a i ʻole ua hiki mai kekahi mea hoʻololi ma hope? Loaʻa i ka wā e hiki mai ana nā manaʻo hoihoi no ka wehe ʻana i ka enigma o kēia mau aniani ʻeleʻele.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ka mea ʻeleʻele?

A: ʻO ka mea pōʻeleʻele kahi ʻano mea ʻaʻole e hoʻokuʻu, hoʻopaʻa ʻole, a hōʻike ʻole i ka mālamalama, i ʻike ʻole ʻia a ʻike ʻole ʻia ma o nā ʻano kuʻuna. Ua manaʻo ʻia aia ma kahi o 26% o ke ao holoʻokoʻa.

Nīnau: He aha ka galaxy kokoke-pouli?

A: ʻO ka galaxy kokoke pōʻeleʻele e pili ana i kahi galaxy i loaʻa ka liʻiliʻi liʻiliʻi a loaʻa ka nui o nā mea ʻeleʻele. ʻAʻole ʻeleʻele loa kēia mau galaxes akā hoʻokokoke mai e hālāwai me kēlā wehewehe.

Nīnau: Pehea i ʻike ʻia ai ke aniani Nube?

A: Ua ʻike ʻia ke aniani Nube ma o ka nānā ʻana i ka ʻikepili mai ka IAC Stripe 82 Legacy Project. Ua kālele ʻia ka papahana ma kahi kikoʻī o ka lewa i kiʻi ʻia e ka SDSS Telescope.

Nīnau: Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o ka galaxy Nube me ka Milky Way?

A: He stellar nui ko ka Nube galaxy ma kahi o 390 miliona manawa i ko ka Lā, aʻo ka Milky Way ma kahi o 3,800 manawa ʻoi aku ka nui. Eia naʻe, paʻakikī ka hoʻohālikelike ʻana i nā mea ʻelua no ka mea ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā UDG maʻamau ma mua o ka Milky Way.

Nīnau: He aha ka manaʻo o ka loaʻa ʻana o nā aniani ʻeleʻele?

A: ʻO ka loaʻa ʻana o nā aniani ʻeleʻele e hāpai i nā nīnau hoihoi e pili ana i ke kumu a me ke ʻano o ia kino lani. Pīhoihoi ka poʻe ʻepekema i ka puka ʻana mai o kā lākou mau waiwai i ka wā o ka hoʻokumu ʻana a i ʻole ka hopena o nā hanana hoʻololi hope.