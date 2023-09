Hana ʻia kahi hui ʻepekema ʻepekema i ka hoʻomaopopo ʻana i ka mea ʻeleʻele me ka Photon ʻeleʻele

By

Ua holomua nui nā kānaka ʻepekema mai ke Kulanui o Adelaide, me kahi hui o nā mea noiʻi honua, i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka mea ʻeleʻele, ʻo ia ka 84% o ka ʻike o ke ao holoʻokoʻa. Aia ko lākou manaʻo ma luna o kahi ʻāpana theoretical i kapa ʻia ʻo "photon pōʻeleʻele," hiki ke kōkua i ke kāʻei i ka ʻokoʻa ma waena o ka mea ʻeleʻele a me ka mea maʻamau.

ʻO ka mea pōʻeleʻele, ka mea paʻakikī i ʻike ʻole ʻia, ua hoʻokumu paʻa ʻia ma o ka pilina umekaumaha. Eia naʻe, ke hoʻomau nei kona ʻano maoli i ka pale ʻana i nā physicists ma ka honua holoʻokoʻa. ʻO ke kuhiakau photon pōʻeleʻele, e hōʻike ana i ke ola ʻana o kahi ʻāpana nui e hana ana ma ke ʻano he puka ma waena o ka ʻāpana ʻeleʻele a me nā mea maʻamau, ua loaʻa i ka traction i ka hoʻomaopopo ʻana i kēia enigma.

Ua wehewehe ʻo Polofesa Anthony Thomas, Elder Professor of Physics ma ke Kulanui o Adelaide, "Ke hōʻike nei kā mākou hana e ʻoi aku ka maikaʻi o ke kuhiakau photon pōʻeleʻele ma mua o ke kuhiakau kumu hoʻohālike maʻamau ma ke ʻano he 6.5 sigma, ʻo ia ka mea e hōʻike ai no ka ʻike ʻana i kahi ʻāpana." Hoʻokahi ʻanuʻu kokoke kēia ʻike iā mākou e hoʻomaopopo i ke ʻano o ka mea ʻeleʻele.

ʻOi aku ka nui o ka mea ʻeleʻele ma mua o ka mea maʻamau, me ʻelima mau manawa o ka nui o ke ao holoʻokoʻa. Manaʻo nā physicists i ka wehe ʻana i nā mea e pili ana i ka mea pōʻeleʻele ʻo ia kekahi o nā paʻakikī nui loa i kā lākou kula. ʻO ka photon ʻeleʻele, kahi ʻāpana hypothetical e pili ana i ka ʻāpana huna, hiki ke lawelawe ma ke ʻano he mea lawe ikaika no ka mea ʻeleʻele.

No ka loaʻa ʻana o ka ʻike i ka mea ʻeleʻele, ua kālailai ka hui ʻepekema i nā hopena i loaʻa i kahi photon ʻeleʻele i nā hopena hoʻokolohua mai ke kaʻina hoʻopuehu inelastic hohonu. ʻO kēia kaʻina hana ke aʻo ʻana i ka hui ʻana o nā ʻāpana i hoʻonui ʻia i ka ikaika kiʻekiʻe loa. Ma ka nānā ʻana i nā huahana o kēia hui ʻana, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa ka ʻike waiwai e pili ana i ke ʻano o ka honua subatomic.

Ua hoʻohana ka hui i ka ʻāpana hoʻokaʻawale ʻana o ka ʻōnaehana hoʻokaʻawale honua ʻo Jefferson Lab Angular Momentum (JAM), e hoʻololi ana iā ia no ka hiki ke loaʻa kahi photon pōʻeleʻele. Ua hōʻike ʻia kā lākou ʻike ua ʻoi aku ka maikaʻi o ke kuhiakau photon pōʻeleʻele ma mua o ke kuhiakau kumu hoʻohālike maʻamau, e hāʻawi ana i nā hōʻike no ke ola ʻana o kēia ʻāpana.

Ke wehe nei kēia noiʻi ʻāina i nā mea hou no ka ʻimi ʻana i ke ʻano paʻakikī o ka mea ʻeleʻele. ʻAʻole koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka mea pōʻeleʻele no ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa akā no ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike o ka physics kumu.

Source: Journal of High Energy Physics