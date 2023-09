ʻIke ʻia ʻo Dark Photon ma ke ʻano he moho kūpono no ka mea ʻeleʻele

ʻO kahi loiloi hou i hana ʻia e ka poʻe noiʻi ma ka ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics a me ke Kulanui o Adelaide e hōʻike ana ʻo nā photons ʻeleʻele paha ka loulou nalo e hoʻomaopopo i ke ʻano o ka mea ʻeleʻele. ʻO nā kiʻi ʻeleʻele nā ​​ʻāpana hypothetical i hiki ke lilo i alahaka ma waena o ka ʻāpana ʻeleʻele o nā ʻāpana a me nā mea maʻamau.

ʻO ka mea pōʻeleʻele kahi mea pohihihi i loaʻa ka hopena gravity i ka mea maʻamau, e ʻoi aku ka wikiwiki o nā galaxies ma mua o ka mea i manaʻo ʻia a piʻo ka māmā a puni nā mea nui. ʻOiai he nui nā moho no ka mea ʻeleʻele, ʻaʻole i hiki i ke kumu hoʻohālike maʻamau o ka physics particle ke hāʻawi i kahi wehewehe piha.

Ua nānā ʻo Physicist Nicholas Hunt-Smith a me kāna hui i nā ʻikepili mai nā hoʻokolohua particle collider a ua ʻike ʻo ka loaʻa ʻana o nā photons ʻeleʻele ʻoi aku ka maikaʻi o nā hopena i ʻike ʻia i ka hoʻohālikelike ʻana i ke kumu hoʻohālike. Me kahi pae hilinaʻi o 6.5 sigma, ʻo nā mea hiki ʻole ke wehewehe ʻia nā kiʻi ʻeleʻele i nā ʻike i manaʻo ʻia aia ma kahi o hoʻokahi i ka piliona.

Ua nānā ka poʻe noiʻi i ke kaʻina hana hoʻopuehu inelastic hohonu, ʻo ia ke ala e hoʻopuehu ai nā ʻāpana ma hope o ka hui ʻana o ka ikehu kiʻekiʻe. Ua noʻonoʻo pū lākou i ka anomaly magnetic muon, ka mea e ana i ka ʻae ʻana o ke ʻano o ka muon i loko o kahi māla ikaika mai nā wānana kumu hoʻohālike maʻamau.

Ma ka hoʻolauna ʻana i ka hiki ke loaʻa nā kiʻi ʻeleʻele, ua hoʻonui ʻia ka makemake no lākou ma ke ʻano he moho, a ua hoʻemi nui ʻia ka muon magnetic anomaly. Kākoʻo kēia mau ʻike i ke kuhiakau e hiki i nā kiʻi ʻeleʻele ke lilo i mea hōʻike no ka ʻike ʻana.

ʻOiai e koi ʻia ana ka noiʻi a me ka hōʻoia hou ʻana, manaʻo ka hui e paipai kā lākou ʻike i nā mea noiʻi ʻē aʻe e ʻimi i ke ola ʻana o nā kiʻi ʻeleʻele a me kā lākou hopena no ka hoʻomaopopo ʻana i ka mea ʻeleʻele.

Puna: Journal of High Energy Physics.