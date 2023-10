Hiki ke launa pū me nā mea ʻeleʻele pohihihi ma o nā kiʻi ʻeleʻele, manaʻo ʻia ka loiloi hou

ʻO kahi loiloi hou i alakaʻi ʻia e kahi hui honua o nā physicists e hāʻawi i kahi wehewehe kūpono no kekahi mau ʻikepili mai nā hoʻokolohua hoʻopuehu kiʻekiʻe. Manaʻo nā mea noiʻi ʻo nā kiʻi ʻeleʻele, nā ʻāpana hypothetical e pili ana i ka mea ʻeleʻele, ke kuleana no kēia mau ʻike. ʻO ka mea pōʻeleʻele, ʻo ia ka 85% o ka nui o ke ao holoʻokoʻa, loaʻa kona inoa no ka mea ʻaʻole ia e launa pū me ka radiation electromagnetic.

ʻO nā kiʻi ʻeleʻele kekahi ʻāpana o ka ʻāpana ʻeleʻele, kahi ʻāpana hypothetical o ke ao holoʻokoʻa kahi e noho ai nā mea ʻeleʻele. Hiki ke hoʻopili nāwaliwali kēia mau ʻāpana me ka mea maʻamau ma o ka hui ʻana o kahi boson gauge, i kapa ʻia ʻo ka photon ʻeleʻele. Hiki i kēia hui ke hāʻawi i nā ʻike i ke ʻano o ka mea ʻeleʻele a me kāna mau pilina me ke koena o ke ao holoʻokoʻa.

Ua alakaʻi ʻia ka loiloi e Nicholas Hunt-Smith a me kāna mau hoa hana ma ke Kulanui o Adelaide, Australia, a paʻi ʻia ma ka Journal of High Energy Physics. I kā lākou aʻo ʻana, ua hana nā mea noiʻi i kahi loiloi quantum chromodynamics honua o ka ʻikepili hoʻopuehu kiʻekiʻe o ka ikehu i loko o ka hoʻolālā Jefferson Lab Angular Momentum.

Hōʻike nā hualoaʻa e ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumu hoʻohālike e hoʻopili ana i kahi photon ʻeleʻele ma mua o ke kuhiakau Kūlana Kūlana hoʻokūkū. ʻO ke koʻikoʻi o kēia makemake e ana ʻia ma 6.5 mau ʻokoʻa maʻamau. Hoʻopili ʻia ka nānā ʻana i nā hoʻokolohua hoʻopuehu inelastic hohonu, kahi e pili ana i kahi ʻimi ikaika kiʻekiʻe e launa pū ana me kahi proton, e hopena i ka hoʻoholo ʻana i ka puʻunaue o nā quarks i loko o ka proton.

ʻOiai ua manaʻo ʻia ke aʻo ʻana he "hoʻonāukiuki" e ka physicist theoretical ʻo Tim Hobbs mai Argonne National Laboratory, hōʻike ʻo ia i ka pono o ka noiʻi hou aʻe a me ka helu ʻana i ka maopopo ʻole. ʻO nā hoʻokolohua ʻē aʻe, e like me nā hoʻokolohua electron-positron, hiki ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ke ola ʻana o nā photons ʻeleʻele.

Ke wehe nei kēia ʻatikala i nā manawa hou no ke aʻo ʻana i ka mea ʻeleʻele a me ka hoʻomālamalama ʻana i kona ʻano pohihihi. Ma ka noiʻi hou ʻana i nā waiwai a me ka launa pū ʻana o nā kiʻi ʻeleʻele, manaʻolana ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe i ke kuleana o ka mea ʻeleʻele i ke ao holoʻokoʻa.

