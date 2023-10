Nā ʻIke Hou i ka ʻimi noiʻi ʻeleʻele: Nā hoʻouna ʻana mai Deep Underground

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema ma ka ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics (CDM) i kahi ʻike makaʻala i kā lākou ʻimi e wehe i nā mea pohihihi o ka mea ʻeleʻele. Ma kahi koʻikoʻi koʻikoʻi no ka papahana, ua loaʻa iā lākou nā hoʻouna mua mai kahi mea ʻike muon i hoʻonoho ʻia ma lalo o 1 km ma lalo o ka Stawell Underground Physics Laboratory (SUPL).

He kuleana koʻikoʻi ka mea ʻike muon i ka hoʻopaʻa ʻana i ka nui o ka radiation cosmic i hiki i ke keʻena hana ma Stawell Gold Mines. ʻO kēia mau muon ka mea kaumaha loa o nā electrons a hana ʻia i ka wā e hui ai nā kukuna cosmic me nā ʻātoma i ka lewa o ka Honua. Ma ka nānā ʻana i kēia mau hui ʻana, hāʻawi ka mea ʻike muon i nā ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i nā pae o ka radiation cosmic.

I nā lā mua o ka hana ʻana, ua hoʻopaʻa ka mea ʻike muon i kahi helu haʻahaʻa haʻahaʻa o ka ʻike, ma kahi o ʻelima i kēlā me kēia lā. He ʻokoʻa loa kēia me ka 1.8 miliona mau pilina i manaʻo ʻia e hiki mai ana ma luna o ka honua. ʻO ka hōʻemi nui o ka radiation cosmic e hōʻike ana i ka maikaʻi o ke kūkulu ʻana i ka hale hana ma lalo o ka honua, e hōʻoia ana i kahi ʻano kūlohelohe no ka ʻike ʻana i nā mea ʻeleʻele.

E hoʻomau ʻia ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai ka mea ʻike muon e nā mea noiʻi CDM e hōʻoia i ka haʻahaʻa o nā pae o ka radiation cosmic. ʻO kēia ka mea e hoʻokaʻawale i ke ala no ka lawe ʻana i ka moku hoʻokolohua SABER South i ka SUPL ma 2024. ʻO ka hoʻokolohua SABER South, e hoʻohālikelike ana i kahi hoʻokolohua like ma ka Northern Hemisphere, manaʻo e noiʻi inā he hopena nā heluhelu i lawe ʻia e nā mea noiʻi Italia. nā loli kau a i ʻole nā ​​hōʻike o ka mea ʻeleʻele.

ʻO kēia hiʻohiʻona hoihoi e hōʻailona i kahi pae koʻikoʻi i mua i ka noiʻi mea ʻeleʻele. Ke nānā pono nei ke kaiāulu ʻepekema honua i ka holomua o ka papahana, no ka mea, hiki i nā mea i ʻike ʻia ma SUPL ke hiki ke hoʻololi i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa. ʻO ka hoʻokumu ʻana o SUPL ma ke ʻano he hale kūʻokoʻa e hui pū ai i nā makemake kaiāulu a me nā pahuhopu noiʻi e hoʻonohonoho i ke kahua no ka hoʻomohala ʻana i ka ʻepekema ʻepekema i ka wā e hiki mai ana.

NPP:

Nīnau: He aha ka mea ʻike muon?

A: ʻO ka mea ʻike muon he mea hana ia e ana i ka nui o ka radiation cosmic ma ka ʻike ʻana i nā muons, ʻo ia nā ʻano ʻoi aku ke kaumaha o nā electrons i hana ʻia e ka hui ʻana o nā kukuna cosmic me nā ʻātoma i ka lewa o ka Honua.

Nīnau: He aha ka mea ʻeleʻele?

A: ʻO ka mea pōʻeleʻele kahi mea pohihihi i manaʻo ʻia he ʻāpana nui o ka nui o ke ao holoʻokoʻa. ʻAʻole pili ia me ka māmā a i ʻole nā ​​ʻano ʻē aʻe o ka radiation electromagnetic, e paʻakikī ke ʻike pololei.

Nīnau: No ke aha he mea nui e hōʻemi i ka radiation cosmic i ka hale hana?

A: He mea koʻikoʻi ka hōʻemi ʻana i ka radiation cosmic no ka noiʻi ʻana i nā mea ʻeleʻele no ka mea kōkua ia i ka hana ʻana i kahi kaiapuni maʻemaʻe no ka ʻike ʻana i nā mea ʻeleʻele. Hiki i nā pae kiʻekiʻe o ka radiation cosmic ke keʻakeʻa i nā ana pololei a hūnā i nā hōʻailona mai nā pilina mea ʻeleʻele.