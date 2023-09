Hoʻohana nā Astronomers i ke Kumukānāwai o Einstein no ka palapala ʻāina i ka hoʻohele ʻia ʻana o nā mea ʻeleʻele

Ua hoʻohana ka poʻe Astronomers i kahi loina i manaʻo ʻia e Albert Einstein i hoʻokahi haneli i hala aku nei e hana i kahi palapala kikoʻī o ka māhele ʻana o ka mea pōʻeleʻele. ʻO ke ʻano o ka hui e hiki ai ke ʻike i nā "puʻupuʻu" o nā mea ʻeleʻele i loaʻa ma waena o nā galaxies, e hāʻawi ana i ka ʻike i ka hāʻawi ʻana i kēia mea pohihihi ma nā unahi liʻiliʻi.

He mea paʻakikī ka mea ʻeleʻele no ka poʻe ʻepekema no ka mea, ʻoiai ke kūkulu ʻia nei ma kahi o 85% o ke ao holoʻokoʻa, ʻaʻole ʻike ʻia. ʻAʻole pili ia me ka radiation electromagnetic, me ka mālamalama ʻike ʻia, a nāwaliwali loa i ka hana ʻana pēlā. ʻO ka mea pōʻeleʻele he mau ʻāpana ʻaʻole i hui pū ʻia me nā electrons, protons, a me nā neutrons e like me ka mea maʻamau.

Hiki ke hoʻomaopopo ʻia ka loaʻa ʻana o ka mea ʻeleʻele ma o kona hopena gravity i ka mea maʻamau. Me ka ʻole o ka mea ʻeleʻele, e ʻōwili koke nā galaxes a ʻaʻole e paʻa pū ʻia e ka ʻumekaumaha o ka mea ʻike wale ʻia. Manaʻo ʻia ua hoʻopuni ʻia nā galaxes e nā halo o nā mea ʻeleʻele, a ʻo kekahi mau hiʻohiʻona e hōʻike ana i ka hiki ʻana mai o nā mea ʻeleʻele i loko o nā galaxies a me nā ākea ma waena o lākou.

Ua hoʻohana kekahi hui noiʻi mai Iapana i ka Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) no ke aʻo ʻana i ka puʻunaue ʻana o nā mea ʻeleʻele a puni kahi aniani mamao. Ua hoʻohana lākou i ka gravitational lensing, kahi manaʻo i loaʻa mai ka manaʻo o Einstein no ka relativity maʻamau, e nānā i ka mālamalama mai kahi quasar he 11 biliona mau makahiki māmā ka mamao.

Hana ʻia ka nānā ʻana i ka umekaumaha i ka wā e hoʻopololei ai kekahi mea nui i ke ala o ka mālamalama e hele mai ana, e hana ana i nā kiʻi he nui a i ʻole e hoʻonui i ka ʻōlinolino o kahi mea hoʻokahi. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ALMA, ua hiki i nā mea noiʻi ke palapala ʻāina i ka māhele ʻana o nā puʻupuʻu ʻeleʻele ma waena o nā galaxies a ma ka laina o ka ʻike i ka quasar. Ua kākoʻo nā hualoaʻa i ke ʻano hoʻohālike "ʻeleʻele anuanu", e hōʻike ana i ka mea ʻeleʻele i hana ʻia me nā mea e neʻe mālie.

Hāʻawi kēia noiʻi i ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ka mea ʻeleʻele a me kona hoʻolaha ʻana i ke ao holoʻokoʻa.

Sources:

1. ʻO ka Astrophysical Journal (Pepa Noiʻi)