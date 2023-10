Ua ʻike nā kānaka ʻepekema ʻoi aku ka paʻa o nā lua ʻeleʻele binary ma mua o ka manaʻo mua. Hoʻokumu ʻia kēia mau lua ʻeleʻele i ka wā e hāʻule ai nā hōkū nui i loko o kahi "singularity." Me ka nui o ka nui ma mua o ka lā, he huki ikaika ko lākou ʻaʻole hiki i ka mālamalama ke pakele. ʻO ka manawa pinepine, hana ʻia nā lua ʻeleʻele binary i ka wā e kaʻapuni ai nā hōkū nui ʻelua.

I ka neʻe ʻana o kēia mau puka ʻeleʻele, hana lākou i nā nalu gravity, e lawe ana i ka manawa angular mai ka ʻōnaehana. ʻO kēia ke kumu o ka wiliwili ʻana o nā lua ʻeleʻele a hui pū ʻia a hana ʻia hoʻokahi lua ʻeleʻele nui loa. Ma mua, ua manaʻoʻia he mea hikiʻole ke hana i kēia kaʻina hana, a e lilo mau nā luaʻeleʻele binary i mau mea mehameha.

Eia naʻe, ke hoʻomaopopo nei ka poʻe ʻepekema i kēia manawa ke hoʻonui nei ke ao holoʻokoʻa, a ke wikiwiki nei kēia hoʻonui ma muli o ka mea i kapa ʻia ʻo ka ikehu pouli. ʻO kēia ikehu ʻeleʻele e hoʻonoho i nā lua ʻeleʻele i loko o kahi lole e hoʻonui mau ana i ka manawa, e hoʻonui ana i ka hiki ke kōkua i ka hoʻokaʻawale ʻana i nā lua ʻeleʻele binary.

Ua ʻimi nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Southampton a me ke Kulanui o Cambridge i kēia manaʻo ma o nā hiʻohiʻona makemakika paʻakikī. Ua ʻike lākou he ʻelua mau puka ʻeleʻele ʻaʻole e hoʻololi ʻia e hiki ke noho i ke kaulike, me ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa e kūʻē i ko lākou huki ʻumekaumaha. ʻO ia hoʻi, mai kahi mamao aku, e like ke ʻano o nā lua ʻeleʻele i ke kaulike e like me ka lua ʻeleʻele hoʻokahi, e paʻakikī ke ʻike inā he mea hoʻokahi a i ʻole he ʻōnaehana binary.

Eia kekahi, ʻo ka ʻumekaumaha ma waena o nā lua ʻeleʻele e pale i ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa mai ka hoʻokuke ʻana iā lākou i kahi mamao loa. Manaʻo ka poʻe noiʻi e pili ana kā lākou mau ʻike i ka hoʻololi ʻana i nā lua ʻeleʻele a ʻoi aku ka paʻakikī o nā ʻōnaehana ʻeleʻele me nā mea he nui.

Ua paʻi ʻia ke aʻo ʻana ma ka puke pai Physical Review Letters.

