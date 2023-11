Hoʻolauna ʻana i nā Sniffles: He Hoʻoponopono Hou no nā maʻi hanu luna

Wahi a ka noiʻi i alakaʻi ʻia e Intrivo™, kahi hui olakino olakino a me ka hui makua o On/Go, aia ma luna o hoʻokahi piliona mau hihia o ke anu i kēlā me kēia makahiki ma US Shockingly, ʻo 10% wale nō o nā maʻi e ʻimi nei i ka lāʻau lapaʻau, e alakaʻi ana i kahi pōʻai pau ʻole. ʻO ke anu a me ka maʻi maʻi e kau nei i ke kaumaha nui ma luna o nā ʻohana, nā kauka, nā mea hana, a me ke aupuni. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ua hoʻokumu ʻo On/Go™, kahi kahua ʻenehana olakino koʻikoʻi, iā Sniffles™, kahi pahu lāʻau mālama home direct-to-consumer (D2C) i hoʻolālā ʻia e hōʻoluʻolu i nā hōʻailona pili i ke anu, ka maʻi maʻi, a me nā maʻi hanu kiʻekiʻe. . ʻAʻole wale ʻo Sniffles e hāʻawi i ke kōkua kūpono, akā ke manaʻo nei e hōʻemi i ka hoʻolaha ʻana o nā maʻi a me nā maʻi.

ʻO Sniffles kahi koho e-commerce a me telehealth e hāʻawi i nā mea hoʻohana i kahi hopena piha e hiamoe maikaʻi ai, hoʻemi i ke kuni, hoʻopau i ka ʻāʻī, hoʻomaha i ka ʻāʻī ʻāʻī, hoʻōla i nā lehelehe maloʻo a ʻokiʻoki, hoʻomaha, a hoʻoikaika i ka ʻōnaehana pale. Me kēia ʻāpana lāʻau lapaʻau mālama home, On/Go e hoʻonui i kāna kūpaʻa i ka hoʻēmi ʻana i nā maʻi hanu kiʻekiʻe, me ka hāʻawi ʻana i kahi lāʻau lapaʻau no nā anu ma mua o hoʻokahi piliona i hōʻike ʻia ma US i kēlā me kēia makahiki.

Aia ka pahu Sniffles i ka ʻeke a me nā mea i koho pono ʻia, i waiho ʻia i loko o kahi pahu zipper kūpono. Hoʻopili kēia i nā pahu pepa pepa no ka hoʻāʻo COVID, ka pahu multi-symptom, a me nā lozenges, kahi ʻeke pepa no nā ʻeke kī, kahi paipu HDPE no nā ʻaoʻao palekana, kahi ʻeke kiko LDPE, a me nā ipu polypropylene no ka nasal inhaler a me ka lehelehe. No ka hōʻoia ʻana i nā kūlana kiʻekiʻe o ka maikaʻi, hui pū ʻo On/Go me nā hoa hilinaʻi i ka hana ʻana i kēia mau ʻāpana.

No ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike mea hoʻohana, ua hana ʻo On/Go i ka noiʻi nui a me ka hoʻāʻo ʻana i ka hoʻolālā ʻana i ka ʻeke e hoʻohui i ka hoʻoikaika ʻana mai nā pahu kōkua mua me ka hōʻailona ʻana o ka hōʻike hōʻike COVID-19 o Intrivo. ʻO ka hopena he pūʻolo hoʻonanea a hoʻohana hou ʻia e hōʻike ana i ka manaʻolana, manaʻolana, a me ka hauʻoli o ka brand. Hoʻohui hou, ua hoʻolālā maʻamau ʻo On/Go i kahi moʻi i hoʻokomo ʻia i kahi ʻano ihu kū hoʻokahi "L" i ka inoa inoa, e hoʻoikaika ana i ke kumu o ka pahu e hāʻawi i ke kōkua no nā maʻi hanu luna.

Hoʻolālā ʻia ʻo Sniffles me ka hoʻomanawanui a me ka maʻalahi o ka hoʻohana. Aia i loko o ka pahu kahi code QR pili hohonu hohonu e kuhikuhi ana i nā mea hoʻohana i kahi app i hoʻolaʻa ʻia, e hāʻawi ana i kahi ʻike telehealth hoʻemi e paipai i ka hoʻomau ʻana. Me Sniffles, loaʻa i nā poʻe maʻi ke komo i ka mālama lapaʻau loea 24/7 ma o nā lawelawe telehealth i hoʻohui ʻia, i hoʻopili pono ʻia me CVS MinuteClinic no ke kākoʻo kanaka. Ma ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ke kaʻina hoʻāʻo a me ka lāʻau lapaʻau a me ka hāʻawi ʻana i ke ala maʻalahi i ke alakaʻi ʻoihana, hāʻawi ʻo Sniffles i ka poʻe e mālama i ko lākou olakino mai ka hōʻoluʻolu o ko lākou mau home ponoʻī.

No ka hōʻoia ʻana i ka loaʻa ākea, hiki ke kūʻai ʻia ʻo Sniffles ma o nā hale kūʻai kūʻai wikiwiki e like me DoorDash, Amazon, a me Walmart.com. ʻO kahi ʻē aʻe, hiki i nā mea kūʻai ke loaʻa pololei ma o ka On/Go app a i ʻole ka pūnaewele Sniffles. Hōʻike ʻo Sniffles i kahi hana koʻikoʻi i mua i ka hakakā ʻana i nā maʻi hanu luna, e hāʻawi ana i ka hōʻoluʻolu wikiwiki, kūpono, a me ke kumu kūʻai i nā poʻe e ʻimi nei i kahi hopena piha i kā lākou mau hōʻailona.

1. Pehea e kōkua ai ka Sniffles i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā hōʻailona o nā maʻi hanu kiʻekiʻe?

ʻO Sniffles kahi pahu lāʻau mālama home e hāʻawi ana i nā ʻano lāʻau lapaʻau koʻikoʻi, nā ʻenehana kiʻekiʻe o ka laina, a me ka loaʻa ʻana o ke kelepona olakino 24/7. Hāʻawi ia i ka hōʻoluʻolu mai nā hōʻailona e like me ka congestion, ke kuni, ka ʻeha ʻāʻī, nā lehelehe maloʻo, a me nā mea hou aku.

2. Hiki iaʻu ke loaʻa kahi hōʻailona ma o Sniffles?

ʻAe, hāʻawi ʻo Sniffles i kahi hopena piha ma ka ʻae ʻana i nā mea hoʻohana e hoʻopau i kahi hōʻailona ma loko o ka polokalamu On/Go. A laila loiloi ʻia kēia loiloi e ka hui lapaʻau On/Go, nāna e kuhikuhi i ka lāʻau antiviral inā pono.

3. Ma hea wau e kūʻai ai i nā Sniffles?

Loaʻa nā Sniffles ma o nā hale kūʻai wikiwiki e like me DoorDash, Amazon, a me Walmart.com. Hiki ke kūʻai pololei ʻia ma o ka On/Go app a i ʻole ka pūnaewele Sniffles.

4. Pehea e hana ai ke kelepona olakino me Sniffles?

Hāʻawi ʻo Sniffles i ke komo maʻalahi i nā lawelawe telehealth 24/7 no ka mālama lapaʻau loea. Hoʻohui ʻia kēia mau lawelawe me CVS MinuteClinic, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e kūkākūkā me nā limahana mālama olakino kokoke a i ʻole ke kanaka no ke kākoʻo hou aku.