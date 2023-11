Wehe i nā mea pohihihi: e ʻimi ana i nā ana o Utah me nā mea mālama a me nā ana

Ua hoʻomaka ka poʻe ʻepekema mai ka Natural History Museum o Utah i kahi huakaʻi hoihoi i ka hohonu huna o nā ana o Utah. ʻO kēia hoʻoikaika like ʻana ma waena o nā mea noiʻi a me nā lālā o ke kaiāulu ana o Utah ua hoʻomālamalama i nā mea pohihihi o ka wā i hala ʻole. I loko o kā lākou noiʻi haʻahaʻa honua i paʻi ʻia ma ka Journal of Mammalogy, ʻimi ka hui i ke kumu e lilo ai nā ana i waihona noiʻi waiwai nui a wehe i nā ʻike kupaianaha mai kā lākou huakaʻi i ka Boomerang Cave.

Led by Kaedan O'Brien, an anthropology Ph.D. moho ma ke Kulanui o Utah, ua manaʻo ka poʻe noiʻi e loaʻa ka ʻike hohonu e pili ana i ka hopena o ke aniau i nā kaiaola alpine. ʻOiai ʻo nā ʻano pahele kuʻuna e hāʻawi i ka ʻike i nā ʻano mammal o kēia manawa, hōʻike liʻiliʻi lākou e pili ana i ka ʻokoʻa mammalian o ka wā i hala. ʻAʻole ʻike nui ʻia nā kaiaola Alpine ma muli o ko lākou mau wahi mamao a me ka liʻiliʻi o nā koena iwi ʻiʻo.

E hoʻokomo iā Eric Richards, he lua kūloko a me ka mea kākau hoa noiʻi, nāna i hele i ka Natural History Museum o Utah me kahi manaʻo kūʻokoʻa. Ua ʻike ʻo Richards i nā iwi holoholona i kāna huakaʻi ana a ʻike i kahi manawa kūpono no ka noiʻi ʻepekema. Me ka luna hoʻomalu o ka hale hōʻikeʻike, ʻo Kauka Randy Irmis, a me ka paleoecologist, ʻo Kauka Tyler Faith, ma luna o ka moku, ua hoʻomaka ka hui i kahi huakaʻi kupaianaha ma nā ʻāina o lalo o Utah.

No ka loaʻa ʻana o kahi palapala noiʻi mai ka US Forest Service, ua iho ka hui i loko o ke ana ʻo Boomerang ma ke kahawai ʻo Bear River. Ma laila, hōʻiliʻili lākou meticulously i nā specimens no ka nānā ʻana i ka hale hōʻikeʻike. ʻO ka hana paʻakikī o ka ʻike ʻana i ke koena iwi iwi i ka iwi i hiki ai i nā mea noiʻi ke hoʻohālikelike i kā lākou ʻike me nā hōʻailona palapala hōʻikeʻike kūloko.

He mea kupanaha ka hopena. Ua hōʻike ʻia ka radiocarbon dating i nā mōʻalihaku mai ke ana ʻo Boomerang i hala i nā makahiki 3,000 i hala, me ka manaʻo nui mai ka millennium i hala. Ua hōʻoia ka hoʻohālikelike ʻana i nā hōʻiliʻili mammal i kēia manawa i ka hōʻike pololei ʻana o nā mōʻalihaku o ke ana i ka ʻokoʻa mammal ma ia wahi. Eia kekahi, ua hana ka hui i nā ʻike hoihoi, me ka loaʻa ʻana o nā ʻano mea ʻike mua ʻole e like me ka Merriam's shrew.

Hōʻike kēia haʻawina haʻahaʻa i ka waiwai nui o nā hōʻiliʻili mōʻalihaku ana i ka hoʻomaopopo ʻana i nā loli lōʻihi o nā kaiāulu mammal. Ma ka launa pū ʻana me nā ʻepekema kamaʻāina hoihoi, e like me ke kaiāulu caving, hiki i nā mea noiʻi ke wehe i nā mea huna i hūnā ʻia i loko o ka hohonu o ko mākou honua a loaʻa i nā ʻike hou i ka wā i hala.

FAQs

Nīnau: Pehea i hiki mai ai ka hana like ʻana ma waena o nā ʻepekema a me nā ana?

A: Ua hoʻomaka ka hui ʻana i ka wā i hele aku ai kahi ana kūloko i kapa ʻia ʻo Eric Richards i ka Natural History Museum o Utah, e hāʻawi ana i nā iwi holoholona āna i ʻike ai i kāna huakaʻi ana.

Nīnau: He aha nā ʻike nui o ka haʻawina?

A: Ua hōʻike ka haʻawina i ka waiwai o ka hōʻiliʻili ʻana i nā koena iwi mai nā ana i mea e hoʻomaopopo ai i nā kaiāulu mammal. Hāʻawi ia i nā ʻike hou i ka ʻokoʻa mammalian o ka wā i hala, me ka loaʻa ʻana o nā ʻano mea i ʻike ʻole ʻia.

Nīnau: No ke aha e paʻakikī ai ke aʻo ʻana i nā kaiaola alpine?

A: He paʻakikī ke aʻo ʻana i nā kaiaola Alpine ma muli o ko lākou mau wahi mamao a me ka liʻiliʻi o ka loaʻa ʻana o nā koena iwi iwi. ʻO nā ʻano hana paʻi kuʻuna e kālele nui ana i nā ʻano mammal o kēia manawa a hōʻike liʻiliʻi i ka ʻokoʻa o ka mōʻaukala.

Nīnau: He aha nā ʻenehana i hoʻohana ʻia no ka nānā ʻana i nā mōʻalihaku?

A: Ua hoʻohana ʻia ka radiocarbon e hoʻoholo i ka makahiki o nā mōʻalihaku mai ke ana ʻo Boomerang. Ua hoʻohālikelike ka hui i kēia mau ʻike me nā moʻolelo hale hōʻikeʻike e kū nei a me nā hōʻiliʻili mammal o kēia manawa e hōʻoia i ka pololei o kā lākou ʻike.

Nīnau: Pehea e kōkua ai nā ʻike mai nā mōʻalihaku ana i ka ʻike ʻepekema?

A: He waihona waiwai nā mōʻalihaku ana e hāʻawi ana i nā ʻike i nā loli lōʻihi o nā kaiāulu mammal. Hāʻawi kēia mau mōʻalihaku i kahi ʻike i ka wā i hala a kōkua i nā mea noiʻi e kūkulu hou i nā kūlana kaiaola a hoʻomaopopo i ka ulu ʻana o nā holoholona i ka wā.