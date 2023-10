Ka Hana ʻana i nā ʻanuʻu no ka hoʻokō ʻana i nā mikiona lewa: e ulu ana i ka meaʻai ma ka lewa

Ke hana mau nei ʻo NASA i ka hoʻomohala ʻana i nā misionari i ka mahina a me Mars, akā hoʻokahi paʻakikī a lākou e kū nei, ʻo ia ka mālama ʻana i nā poʻe holo moku me ka meaʻai i ko lākou noho lōʻihi ʻana i ka lewa. I kēia manawa, hilinaʻi nā astronauts ma ka International Space Station i ka meaʻai i hoʻopaʻa ʻia e pono ai ka hoʻolako mau ʻana a ʻaʻole paha e hāʻawi i ka meaʻai kūpono. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ke noiʻi nei nā mea noiʻi i ka hiki ke ulu i ka meaʻai i ka wā o ka misionari.

ʻO ka hana mua o kēia noiʻi ʻana ʻo ia ka ʻike ʻana i nā mea kanu kūpono e hoʻāʻo ai. I ka makahiki 2015, ua hoʻokumu ʻo NASA i kahi papahana i kapa ʻia ʻo "Growing Beyond Earth" i ka hui pū ʻana me ka Fairchild Botanical Garden ma Miami. Aia kēia papahana i nā haneli o nā papa ʻepekema kula waena a me ke kula kiʻekiʻe ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa e ulu ana i nā hua like ʻole ma kahi noho e like me nā kūlana o ke kahua ākea. ʻO nā hua e ulu ana i loko o kēia mau lumi papa e hoʻoneʻe ʻia i kahi keʻena ma NASA's Kennedy Space Center no ka hoʻāʻo hou ʻana. Inā hoʻomau lākou i ka ulu maikaʻi i loko o kēia microgravity environment, hoʻouna ʻia lākou i ke kahua ākea no ka loiloi hou.

Ma kahi o ke koho ʻana i nā mea kanu, ua hoʻāʻo ʻo NASA i nā keʻena e hiki ke hoʻokipa i nā māla microgravity. ʻO kekahi o ia mea ʻo ka Vegetable Production System, i ʻike ʻia ʻo Veggie. He keʻena maʻalahi a haʻahaʻa i hiki ke hoʻopaʻa i nā mea kanu ʻeono. Hoʻoulu ʻia nā ʻanoʻano i loko o nā "uluna" lole liʻiliʻi e mālama ʻia e ka poʻe ohua a me ka wai ma ka lima, e like me ka mālama ʻana i kahi māla ma ka Honua. Ke kōkua nei kēia mau māla i ka lewa i ka poʻe noiʻi e hoʻomaopopo i ka ulu ʻana a me ka hoʻololi ʻana o nā mea kanu i nā kūlana microgravity, a me nā mea e pono ai e mālama i ko lākou olakino a me ka huahana.

Ma ka hoʻomohala ʻana i ka ʻenehana a me nā ʻenehana e ulu ai i ka meaʻai ma ka lewa, manaʻo ʻo NASA e hōʻemi i ka hilinaʻi ʻana i nā misionari hoʻolako maʻamau a hāʻawi i nā astronauts me nā meaʻai hou a me nā meaʻai no nā manawa lōʻihi. ʻAʻole wale kēia noiʻi e hoʻopōmaikaʻi i nā misionari e hiki mai ana i ka mahina a me Mars akā loaʻa pū kekahi i nā hopena no ka mahiʻai hoʻomau ma ka Honua.

