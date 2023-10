Hoʻomālamalama ʻia ka ʻimi noiʻi hou i nā protein imune system

ʻO kahi noiʻi hou i mālama ʻia e ka Bridge Institute ma ka USC Michelson Center for Convergent Bioscience, me ka hui pū ʻana me nā hui honua mai India, Australia, a me Switzerland, ua hāʻawi i nā ʻike i ka hulahula paʻakikī o nā pale o ko mākou kino e kūʻē i nā mea hoʻoweliweli. Ua nānā ka noiʻi i kekahi mau protein ʻōnaehana pale e pāʻani i nā kuleana koʻikoʻi i kā mākou pane ʻana i ka pale ʻana, ʻoi loa i nā maʻi e like me COVID-19, rheumatoid arthritis, neurodegenerative maʻi, a me ka maʻi kanesa.

ʻO ka puʻuwai o kā mākou pane pale ʻana ʻo ka complement cascade, kahi ʻano o nā hanana i hoʻāla ʻia ke ʻike ʻia nā mea hoʻoweliweli. Hoʻopuka kēia kaʻina hana i nā ʻelele protein i kapa ʻia ʻo C3a a me C5a, ka mea e hoʻāla ai i nā mea hoʻokipa kūikawā ma nā cell, e hoʻomaka ana i kahi cascade o nā hōʻailona kūloko. Eia nō naʻe, ʻo nā ʻano hana pololei o kēia mau mea loaʻa, ʻoi aku ka C5aR1, ua lōʻihi ka pohihihi.

Ke hoʻohana nei i ka ʻenehana holomua o cryo-electron microscopy (cryo-EM), ua hiki i nā mea noiʻi ke hopu i nā kiʻi kikoʻī o kēia mau mea loaʻa i ka hana. Ua hōʻike kēia mau kiʻi i nā pilina ma waena o nā mea loaʻa a me nā molekala, a me nā loli i ke ʻano a me ka hoʻouna ʻana i nā hōʻailona i loko o ke kelepona ma ka hoʻāla ʻana.

Hāʻawi nā ʻike o kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi a piha i kahi ʻohana receptor koʻikoʻi i loko o ka ʻōnaehana immune, e like me Cornelius Gati, ka mea kākau alakaʻi o ka noiʻi a me ke kaukaʻi kōkua ma ka USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. Wehe ka noiʻi i nā ala kūpono no ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau e kuhikuhi ana i kēia mau mea loaʻa i ka mālama ʻana i nā maʻi like ʻole.

ʻO kēia noiʻi, i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Cell, hāʻawi i ko mākou ʻike i ka paʻakikī o kā mākou ʻōnaehana pale a waiho i ke kumu no nā noiʻi e hiki mai ana e manaʻo e hoʻohana i ka mana o nā pale kūlohelohe o ko mākou kino.

