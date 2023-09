Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Current Biology e ulu mālie nā kūpuna crocodile kahiko, i kapa ʻia ʻo crocodylomorphs, i ka hoʻohālikelike ʻia me nā mea kolo nui ʻē aʻe e like me nā dinosaurs. Ua nānā ka poʻe noiʻi i ke ʻano o loko o nā iwi mōʻalihaku mai 200 miliona mau makahiki crocodylomorphs i loaʻa ma ʻApelika Hema a ʻike ʻia ua like ko lākou ulu ʻana me kā lākou poʻe mamo hou. Hoʻopiʻi kēia i ka manaʻoʻiʻo ʻo ka ulu lohi i ʻike ʻia i nā crocodiles ola ma muli o ko lākou noho ʻana, semiaquatic.

Ua nānā pū ka haʻawina i nā mōʻalihaku o kahi kupuna crocodilian nunui i ʻike ʻia i ola ma 210 miliona mau makahiki i hala. Loaʻa kēia mau mōʻalihaku ma ke kauhale o Qhemegha, ʻApelika Hema. Ma ke aʻo ʻana i nā ʻano o kēia mau iwi kahiko, e like me ka ulu makahiki a me ka ʻiʻo iwi, ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi ua ʻoi aku ka lohi o nā ʻano hou ma mua o nā mea kolo nui ʻē aʻe o kona wā. Ua ʻike pū lākou ua hoʻomau ʻia kēia hoʻolālā ulu lohi i ka wā o ka ulu ʻana o nā crocodylomorphs, me nā ʻano mea hou e hoʻolohi i ka ulu ʻana.

ʻO ka mea e mahalo ai, ua ʻōlelo ka poʻe noiʻi he mea nui ka hoʻolālā ulu lohi i ke ola o nā crocodylomorphs i ka wā o kahi hanana hoʻopau nui ma ka hopena o ka Triassic Period. ʻOiai ua manaʻo ʻia ua ola nā dinosaur i ka hoʻopau ʻia ʻana ma o ka ulu wikiwiki ʻana, ua hoʻokō nā crocodylomorph e ulu mālie a ola ma hope o ka hanana. ʻO kēia ʻokoʻa nui o nā hoʻolālā ulu i alakaʻi i ka ʻokoʻa ʻana o nā crocodilians a me nā manu, ko lākou ʻohana pili loa.

Hāʻawi kēia mau ʻike i nā ʻike i ka mōʻaukala evolutionary o nā crocodilians a hoʻomālamalama i nā kumu i hoʻohālikelike i ko lākou ulu ulu. ʻO ka noiʻi hou aʻe ma kēia kahua e kōkua i ko mākou ʻike i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana a me ka ulu ʻana o nā ʻano like ʻole i ka wā.

Source:

- "Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage" i paʻi ʻia ma Current Biology.

– Ke Kulanui o Wits

(Nā ʻatikala: “Ua ʻelemakule mālie nā kūpuna o Crocodilians,” i kiʻi ʻia mai https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)