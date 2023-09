Hana ʻia nā ʻano Superconductors hou i hoʻokahi Atom i ka manawa

Ua hana nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Zurich i kahi holomua nui ma ke kahua o ka superconductivity ma o ka hoʻonohonoho ʻana i nā atom i ka manawa. Hiki i kēia holomua ke hoʻololi i ka hoʻomohala ʻana i nā mea a me ka holomua ʻana i nā ʻenehana computing quantum.

ʻO ka mea maʻamau, ua paʻakikī ka topology kūlohelohe o nā atom i ka hana ʻana i nā hopena kino hou. Eia nō naʻe, ua hoʻolālā maikaʻi ka poʻe ʻepekema ma ke Kulanui o Zurich i nā superconductors ma o ka hoʻonohonoho ʻana i nā atom i kēlā me kēia, e hopena i ka hana ʻana i nā mokuʻāina hou.

ʻO ka wā e hiki mai ana o ka uila e pili ana i ka loaʻa ʻana o nā mea kūʻokoʻa, a hāʻawi kēia holomua i ka hiki ke hoʻohiki no ka hana hou. Ma ka lanakila ʻana i nā palena o nā mea kūlohelohe maoli, ua hoʻokaʻawale nā ​​mea noiʻi i ke ala no nā mokuʻāina hou o ka mea i ka uila uila a me nā ʻenehana helu.

He mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o nā mea hou no ka hoʻomohala ʻana i nā kamepiula e hiki mai ana. Hiki i kēia holomua ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi no ka hoʻolālā a me ka hana o nā kamepiula. Mai nā mea uila maʻamau a hiki i ka neuromorphic computing a me quantum computers, ʻo ka ʻimi ʻana i nā hopena kino hou he mea hoʻoikaika ma hope o kēia mau holomua.

I kā lākou aʻo ʻana i paʻi ʻia ma Nature Physics, nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Zurich, i ka hui pū ʻana me nā physicists mai ka Max Planck Institute of Microstructure Physics ma Kelemānia, ua hōʻike i kahi ala hou i ka superconductivity. Ua hana lākou i nā mea i makemake ʻia e ka atom.

ʻO nā superconductor he mea hoihoi loa ia ma muli o ko lākou pale uila zero i nā haʻahaʻa haʻahaʻa. Hoʻohana ʻia lākou i nā kamepiula quantum he nui no kā lākou launa pū ʻana me nā māla magnetic. Eia naʻe, he helu liʻiliʻi wale nō o nā mokuʻāina superconducting i hōʻike paʻa ʻia i nā mea. Me kēia holomua, ua hiki i nā mea noiʻi ke hana i ʻelua mau ʻano superconductivity hou.

ʻAʻole i hōʻoia wale kēia holomua i nā wanana theoretical a ka poʻe physicists akā wehe pū kekahi i nā hiki ke ʻimi i nā mokuʻāina hou o ka mea a me kā lākou noi i nā kamepiula quantum e hiki mai ana.

Hōʻike: "ʻelua-dimensional Shiba lattices ma ke ʻano he paepae hiki no ka crystalline topological superconductivity" na Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi a me Titus Neupert , Nature Physics, 10 Iulai 2023.

