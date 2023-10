Ua wehe ʻo NASA's Dawn Mission i nā Organics Complex ma Ceres

ʻO ka misionari Dawn o NASA i loaʻa i kahi ʻike hoihoi ma Ceres, ka mea nui loa ma ke kāʻei asteroid. Ua ʻike ʻia nā molekala organik paʻakikī ma kēia honua dwarf, e hāpai ana i nā nīnau e pili ana i ko lākou kumu a me ke ʻano o kēia no ka noho ʻana o Ceres.

ʻO ke kumu o kēia mau mea hoʻomeamea paʻakikī ke kumu o ka hoʻopaʻapaʻa. Manaʻo kekahi ua hāʻawi ʻia paha lākou iā Ceres e kahi comet a i ʻole nā ​​​​mea hoʻouluulu waiwai ʻē aʻe, aʻo kekahi e manaʻo ua hana ʻia lākou ma ka honua dwarf ponoʻī i mua o ka wai briny. ʻAʻohe o ko lākou kumu, ua hoʻopilikia ʻia kēia mau molekala e ka nui o nā hopena i hōʻeha i ka ʻili o Ceres.

ʻO ka noiʻi hou i hōʻike ʻia ma ka hui ʻo Geological Society of America's GSA Connects 2023 ua hoʻomālamalama i ke ʻano o kēia mau hopena i hoʻopilikia ai i nā organika Ceres a me ke ʻano o kēia no ka hoʻoholo ʻana i ko lākou kumu a me ka loiloi ʻana i ka noho ʻana o ka honua dwarf.

ʻO ka noiʻi, i alakaʻi ʻia e ka ʻepekema honua ʻo Terik Daly mai ka Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, e hōʻike ana ua ʻoi aku ka laha o nā organika ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua a me he mea lā ua kūpaʻa i nā hopena me nā kūlana Ceres. Hōʻike kēia i ka hiki ʻana mai o nā mea ola ma Ceres i ʻoi aku ka maʻamau a ua ola ʻo ia i ka mōʻaukala kolohe o ka honua dwarf.

No ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i nā hopena o nā hopena i nā mea kūlohelohe o Ceres, ua hana ka hui noiʻi i nā ʻano hoʻokolohua ma ka NASA Ames Vertical Gun Range. Hoʻopili hou kēia mau hoʻokolohua i nā kūlana hopena maʻamau o Ceres, e ʻae ana i ka hoʻohālikelike pololei me nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka mokulele Dawn.

Eia hou, ua hoʻohana ka hui i kahi ʻenehana loiloi ʻikepili hou i hui pū i ka ʻikepili mai ke kāmela Dawn a me ka spectrometer kiʻi. ʻO kēia ka mea i hiki iā lākou ke aʻo i nā mea kūlohelohe i nā kikoʻī a loaʻa i ka ʻike i ko lākou kumu.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hāʻawi kēia noiʻi i ko mākou ʻike i ka hiki ʻana mai o nā organik paʻakikī ma Ceres a me ko lākou kūpaʻa i mua o nā hopena. Hoʻolālā ʻia ka ʻimi hou aʻe o kēia honua dwarf no ka wā e hiki mai ana, me ka manaʻolana e wehe i nā ʻike hou aʻe e pili ana i kona noho ʻana a me ka hiki ke ola ma waho o ka Honua.

