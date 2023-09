Hōʻike ʻo Mars Rovers i nā ʻano pōhaku ʻokoʻa: He hōʻike paha ia o ke ola?

ʻO ka Mars rovers, ʻo ia hoʻi ka Perseverance rover, ke ʻimi ikaika nei i ka ʻili o Martian a i kekahi manawa e hina ana i nā ʻano pōhaku hoihoi. I ka mahina o Iune, ua kiʻi ʻo Perseverance i nā kiʻi o kahi pōhaku nui me ke ʻano donut i kū i waho o ka ʻāina Martian. Ua manaʻo ka Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) Institute e lilo paha kēia pōhaku i "he meteorite nui me nā ʻāpana liʻiliʻi."

ʻO ka mea mahalo, ʻike pū nā rovers i nā pōhaku e like me nā mea mai ka Honua, e hoʻāla ana i ka mea i kapa ʻia ʻo pareidolia. ʻO Pareidolia ka manaʻo e ʻike i nā ʻano maʻamau a i ʻole nā ​​​​mea, e like me ka maiuu pāpaʻi a i ʻole ka ʻili manō, i nā kiʻi pili ʻole a i ʻole nā ​​​​kiʻi māmā.

Hoʻokumu ʻia kēia ʻano evolutionary mai ko mākou ʻano ola. ʻO nā kānaka mua i hiki ke ʻike koke i nā mea hoʻoweliweli, ʻoiai inā i lilo ia i mea hoʻopunipuni wahaheʻe, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke ola. ʻO ka hiki ke ʻike i nā hiʻohiʻona e hiki ke hōʻike i ka pōʻino, e like me ka liona e peʻe ana i loko o nā kumu lāʻau, i mālama i ke ola o ka poʻe hiki ke pane kūpono. ʻO ka hopena, ua hoʻomohala nā kānaka i ka manaʻo noʻonoʻo e ʻimi i nā mamana inā ʻaʻole lākou e ola maoli.

ʻOiai e hoʻāʻo ana e noʻonoʻo e pili ana i ka hiki ke ola ʻo Martian ma muli o kēia mau ʻano pōhaku ʻokoʻa, pono e hoʻokokoke i ke kumuhana me ka kānalua ʻepekema. ʻO ka loaʻa ʻana o nā hiʻohiʻona e like me nā mea mai ka Honua ʻaʻole ia e hōʻike i ke ola o ke ola ma Mars. Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema a me nā mea noiʻi i ke aʻo ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i kēia mau hoʻokumu e loaʻa ai ka ʻike maikaʻi aʻe o ke kālaihonua Martian.

