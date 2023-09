Loaʻa ka ʻike ʻia o ka honua Arab i ka heihei ākea honua, me nā astronauts e like me ka UAE's Sultan Al Neyadi a me Saudi Arabia's Rayyanah Barnawi e hana ana i ka mōʻaukala. Hoʻoulu ʻia e nā cosmonauts o Rūsia a me nā taikonauts o Kina, ke ulu nui nei ka manaʻo e ʻike i kēia mau mea mākaʻikaʻi Arab ma ke ʻano he "najmonauts."

Ua hoʻokumu ʻia ka huaʻōlelo "najmonaut" e ka mea loea lewa ʻo Lisa La Bonte a me ka ʻepekema Emirati ʻo Dr. Mejd Alsari. Hoʻohui ia i ka huaʻōlelo Arabic "najm" ʻo ia hoʻi ka hōkū a me ka huaʻōlelo Helene "naut" ʻo ia hoʻi ka luina. I ka makahiki 2020, ua hoʻokumu ʻo La Bonte lāua ʻo Alsari i kahi pūnaewele i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻolaha ʻana i nā mikiona ākea Arab a hāʻawi i kahi ʻike kikoʻī i ka poʻe mākaʻikaʻi mai ka ʻāina.

ʻOiai ʻaʻole i ʻae ʻia ka huaʻōlelo "najmonaut" e kekahi hui ākea, ke loaʻa nei ka manaʻo i ka media. Ua hoʻohana ʻo The Guardian, he nūpepa UK, i ka huaʻōlelo ma kahi ninaninau me Dr. Al Neyadi, e hōʻike ana i kona ulu ʻana i ka ʻike.

Ua kapa ʻia ʻo Astronauts he poʻe lele i ka lewa. ʻO ka huaʻōlelo "astro" ʻo ia hoʻi ka hōkū, a ua manaʻo ʻia ua hoʻoikaika ʻia e ka huaʻōlelo "aeronaut" i hoʻohana ʻia no ka poʻe balloonists i ke kenekulia 18. Ua kapa ʻia ʻo Emirati a me Saudi nā mea mākaʻikaʻi mokulele he astronauts e ko lākou mau keʻena kikowaena. Pēlā nō, hoʻohana pū ka US, Kanada, ʻEulopa, a me Iapana i ka huaʻōlelo "astronaut" no kā lākou huakaʻi huakaʻi.

Ua kapa ʻia ʻo Rūsia i kāna poʻe astronauts ma ke ʻano he cosmonauts, ʻoiai ua kapa ʻo Kina iā lākou he taikonauts. ʻO ka prefix "taikong" ma ka ʻōlelo Haina ʻo ia hoʻi ka lewa. Ke puka mai nei ʻo India ma ke ʻano he mea pāʻani ikaika i ka ʻimi ʻana i ka lewa, me nā manaʻo e hoʻouna i kāna mau astronauts mua, i kapa ʻia ʻo vyomanauts, i nā makahiki e hiki mai ana.

ʻO nā mea i hoʻokō ʻia e nā mea ʻimi Arab e like me Al Neyadi a me Barnawi e hōʻike ana i ka piʻi nui ʻana o ka honua Arab ma ke kahua o ka ʻimi ākea. Ke hoʻolālā nei ka nui o nā ʻāina Arab e hoʻouna i ko lākou poʻe kamaʻāina i ka lewa, hiki ke ʻae ʻia ka huaʻōlelo "najmonauts", me ka ʻike ʻana i nā haʻawina moʻomeheu a me nā ʻenehana o nā mea hoʻokele Arab ma waho.

Nā wehewehena:

- "Najmonaut": ʻO ka huaʻōlelo i hoʻopaʻa ʻia e ʻike i ka poʻe mākaʻikaʻi ākea Arab. Hoʻohui i ka huaʻōlelo Arabic "najm" (hōkū) a me ka huaʻōlelo Helene "naut" (salilor).

- "Astronaut": ʻŌlelo maʻamau e wehewehe i ka poʻe e hele ana i ka lewa. Loaʻa mai ka prefix "astro" ʻo ia hoʻi ka hōkū.

- "Cosmonaut": ʻŌlelo i hoʻohana ʻia ma Rūsia e kuhikuhi i nā astronauts.

- "Taikonaut": Ka huaʻōlelo i hoʻohana ʻia ma Kina e kuhikuhi i nā astronauts. Loaʻa ʻia mai ka prefix "taikong" ʻo ia hoʻi ke ākea.

- "Vyomanaut": Ua ʻōlelo ʻia ua hoʻohana ʻia ka huaʻōlelo ma India e pili ana i nā astronauts, ʻoiai ʻaʻole maopopo ka hoʻohana lehulehu.

Sources:

- ʻO ke Kiaʻi (Nīnauele me Kauka Al Neyadi)

- Ke noiʻi hou a me ka ʻike