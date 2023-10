Ke ʻimi nei iā Neptune: Manaʻo Hou no kahi Misiona i ka Honua Ma waho

Ua hauʻoli loa ka poʻe ʻepekema ʻepekema iā Neptune, ka honua ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar, akā ma muli o kona mamao loa, ʻo ka hoʻouna ʻana i kahi mokulele i ka orbit a i ʻole ka pae ʻana ma Neptune ua hōʻike ʻia he paʻakikī koʻikoʻi. Eia nō naʻe, ua hoʻopuka kekahi pūʻulu o nā mea noiʻi i kahi manaʻo hou no ka misionari e hiki mai ana i Neptune e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka lewa lahilahi o Triton, ka mahina nui loa o Neptune.

Ma kahi pepa i hala iho nei, ua hōʻike ka poʻe noiʻi i ka hoʻokō kūleʻa ʻana o ka NASA's Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID) ma 2022. Ua manaʻo lākou e hoʻohana i kahi mea like LOFTID, i kapa ʻia he aeroshell, e hoʻolōʻihi i kahi mokulele i kona neʻe ʻana. Triton. ʻOiai ʻo ka lewa o Triton i emi iho ma mua o 1/70,000 ke kaomi ea o ka lewa o ka Honua, ua ʻike nā mea noiʻi hiki ke hāʻawi i ka deceleration lawa e hiki ai i ka mokulele ke komo i kahi orbit hopu ʻia a puni ʻo Neptune.

No ka hoʻokō ʻana i kēia, pono ka mea orbiter e iho i lalo i 6 mau mile (10 mau kilomita) ma luna o ka ʻili o Triton. ʻAʻole like me nā manaʻo mikiona ʻē aʻe, ʻo ka nele o Triton i nā pae mauna koʻikoʻi e hōʻemi ana i ka pilikia o kahi hoʻokūkū pōʻino. Manaʻo ka poʻe noiʻi i ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana aeroshell, hiki ke hoʻopau ʻia kahi misionari i Neptune i loko o 15 mau makahiki, ʻoi aku ka pōkole ma mua o nā manaʻo misionari o kēia manawa.

Hoʻohui ʻia, e hāʻawi kēia misionari i kahi manawa e aʻo ai iā Triton, i manaʻo ʻia ʻo ia kekahi o nā mea ʻokoʻa loa i ka ʻōnaehana solar. Manaʻo ʻia ʻo ia ka mea i hopu ʻia ʻo Kuiper Belt, ʻo ka loaʻa ʻana o ka ʻike kokoke loa iā Triton mai kahi mau kilomita mai luna aʻe o kona ʻili e loaʻa ai nā ʻike ʻepekema waiwai.

ʻOiai ke hāʻawi nei kahi misionari hoʻi i Neptune i nā pilikia he nui ma muli o kona mamao loa, hāʻawi kēia manaʻo hou i kahi hopena hoʻohiki. Ma ka hoʻohana ʻana i ka lewa o Triton, hiki i ka poʻe ʻepekema ke lanakila i kekahi o nā mea keʻakeʻa e pili ana i ka hiki ʻana a me ka hoʻopuni ʻana i ka honua enigmatic. Pono nā noiʻi hou aʻe a me nā holomua ʻenehana e hoʻohuli i kēia noi i mea maoli.

Nā wehewehena:

1. LOFTID - Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator, he polokalamu NASA i hoʻolālā ʻia e hoʻomohala i kahi pale inflatable no ka pale ʻana i nā mokulele i ka wā e iho ai ka lewa.

2. Aeroshell – He pūpū pale a pale paha i hoʻohana ʻia i ka wā e komo ai ka lewa e hoʻemi i ka wikiwiki o kahi mokulele a pale iā ia mai ka wela loa.

3. Kāʻei Kuiper – He ʻāpana o ka ʻōnaehana lā ma ʻō aku o Neptune, aia nā kino hau liʻiliʻi he nui a manaʻo ʻia he koena o ka ʻōnaehana lā mua.

Puna: ʻAʻole hāʻawi ka ʻatikala kumu i kahi URL kikoʻī.