Nā Mea Hana Hou no nā Astronauts: Ke ʻimi nei i nā Luʻi Spacewalk a me nā mea hou

Ua hoʻomaka ʻelua mau cosmonauts wiwo ʻole i kahi huakaʻi ma waho o ka International Space Station (ISS) i ka Pōʻakolu, ʻOkakopa 25, e hālāwai ana me kahi leak hoʻoheheʻe hoihoi i ʻike ʻia ma mua o ka mahina. ʻO Oleg Kononenko lāua ʻo Nikolai Chub, ʻelua mai ke keʻena kikowaena Lūkini ʻo Roscosmos, ua hoʻomaka me ka makemake nui i kā lākou extravehicular activity (EVA) me kahi misionari e palapala a hoʻokaʻawale i ka leak coolant mai ka radiator.

I ka wā o ke kaʻaahi, ua nānā pono ʻo Kononenko i ka hoʻoulu ʻana i ka amonia, kahi i hoʻokumu ai i kahi "puʻu" a i ʻole "droplet." ʻO kēia hiʻohiʻona kūʻokoʻa i alakaʻi i ka haumia o kekahi o kāna mau tethers, pono e hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi ʻeke a waiho ʻia ma waho o ke kahua ākea. Ua hoʻomaʻemaʻe ikaika nā cosmonauts no nā hālāwai me ka mea hoʻomaʻamaʻa ʻawaʻawa i kā lākou mau lole a me nā mea hana e hōʻoia ai ʻaʻole i hoʻi hou ʻia kahi ʻāpana o ka amonia i loko o ke kahua.

ʻOiai e kākau ana i ka radiator, ua ʻike ʻo Kononenko i kahi ʻike kupanaha: nui nā puka like ʻole ma ka ʻili o nā panela. Ma muli o ka pīhoihoi, ua hoʻolele ʻo ia i nā mea hoʻokele mokulele ma Moscow Mission Control, e wehewehe ana iā lākou he "ʻoi loa nā ʻaoʻao, e like me ka mea i hoʻopaʻa ʻia." Hoʻohui ʻia ka puʻupuʻu o kēia mau lua i ka mea pohihihi e pili ana i kēia hanana.

ʻO ke koena amonia i hū ʻia i ka wā i pani ʻia ai nā pahu i manaʻo ʻia ua kōkua i ka hoʻokumu ʻana o ka "puʻu." E nānā pono nā ʻenekini Lūkini i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e nā cosmonauts i mea e hoʻoholo ai i ke kumu o ka leak a hoʻomohala i nā hopena no ka mālama radiator e hiki mai ana.

Eia hou, ma kēia kaʻaahi, ua hoʻokomo pono ʻo Kononenko lāua ʻo Chub i kahi ʻōnaehana kamaʻilio radar synthetic ma ka module laboratory multipurpose Nauka. He kuleana koʻikoʻi kēia ʻōnaehana hou i ka nānā ʻana i ke kaiapuni o ka Honua. Ua hoʻokuʻu pū lākou i kahi nanosatellite liʻiliʻi cube, i hoʻolālā ʻia e hoʻāʻo i ka ʻenehana peʻa lā. ʻOiai ʻaʻole i hoʻolōʻihi ʻia nā ʻēheu o ka lā e like me ka mea i hoʻolālā ʻia, ua hoʻāʻo maikaʻi ka misionari i ka mīkini hoʻolaha.

Ua hoʻopau ʻia kēia kaʻaahi 7-hola, 41-minuke me ka pani ʻana o ka pā i ka pahu ea Poisk module. ʻO ka huina, ua hōʻailona ia i ka huakaʻi hele wāwae mua a Chub a me ke ono o ke ono o Kononenko, e lawe ana i kāna manawa holo kaʻa kumulative i 41 mau hola a me 43 mau minuke.

Nā kumu: NASA TV, Russian Federal Space Agency (Roscosmos)