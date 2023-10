Ua ʻike ʻia ka Lekiō wikiwiki loa a mamao loa, e koi ana i nā palena o ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ke ao holoʻokoʻa.

Ma kahi ʻike makapō, ua ʻike nā kānaka ʻepekema mai ke Kulanui ʻo Macquarie a me Swinburne University of Technology i ka pahu lekiō wikiwiki loa a mamao loa (FRB) i ʻike ʻia. Paʻi ʻia ma ka puke pai ʻepekema, hōʻike ka haʻawina e hāʻawi nā FRB i kahi ala e aʻo ai i nā mea intergalactic a hoʻonui i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa.

Ua hopu ʻia ka pahu lekiō, i kapa ʻia ʻo FRB 20220610A, e ka lekiō lekiō ASKAP ma Iune 10, 2022. ʻO ka hū ʻana mai kahi hanana cosmic i hoʻokuʻu i ka nui o ka ikehu ma lalo o ke kekona, e like me ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana o ka Lā. ma luna o 30 makahiki.

Ma ka hoʻohana ʻana i nā kīʻaha o ka ASKAP, ua hiki i nā mea noiʻi ke kuhikuhi i kahi kikoʻī o ka pahū lekiō. A laila hoʻohana lākou i ka ESO Very Large Telescope (VLT) ma Chile e ʻimi i ke kumu galaxy, ʻo ia ka mea i ʻoi aku ka ʻelemakule a ʻoi aku ka mamao ma mua o nā FRB i ʻike mua ʻia.

Kākoʻo kēia ʻike i nā kumumanaʻo e pili ana i ke kumu o nā FRB, no ka mea, ua hoʻokumu ʻia ka pohā mai ka hōʻiliʻili o nā galaxies hui. Hōʻike pū ia i nā palena o ka ʻenehana telescope o kēia manawa, no ka mea hiki iā mākou ke nānā a ʻimi i nā FRB i loko o ʻewalu piliona makahiki i hala.

Ua hōʻoia pū ka haʻawina i ka pilina Macquart, i manaʻo mua ʻia e ka mea kilo hōkū o Australia ʻo Jean-Pierre 'J-P' Macquart, e hōʻike ana i ka mamao loa o ka pahū lekiō wikiwiki, ʻoi aku ka nui o ke kinoea diffuse i hōʻike ʻia ma waena o nā galaxies. Paʻa kēia pilina no nā FRB ma mua o ka hapalua o ka Universe i ʻike ʻia.

I kēia lā, ma kahi o 50 mau FRB i ʻike pono ʻia, a kokoke i ka hapalua o lākou i ʻike ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka ASKAP. Manaʻo ka poʻe noiʻi he hiki ke ʻike i nā kaukani hou aku o kēia mau hanana cosmic, me nā mea ma nā wahi mamao loa.

ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ke kumu maoli o nā FRB, ʻike ʻia kēia haʻawina he mau hanana maʻamau kēia mau pahū i ka honua. Hāʻawi lākou i ka ʻike waiwai no ka ʻike ʻana i ka mea ma waena o nā galaxies a me ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i ke ʻano o ka Universe.

Ke kū nei ʻo ASKAP ma ke ʻano he telescope radio alakaʻi no ka ʻike ʻana a me ka ʻimi ʻana i nā FRB. ʻO nā telescopes SKA honua e hiki mai ana, ke kūkulu ʻia nei i kēia manawa ma Western Australia a me ʻApelika Hema, manaʻo ʻia e ʻoi aku ma mua o ka hiki o ASKAP, e ʻae ana i nā astronomers e ʻike i nā FRB kahiko a mamao loa.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo kēia ʻike ʻike honua ke koi nei i nā palena o ko mākou ʻike ʻana i ke ao holoʻokoʻa a hōʻoia hou i ke ʻano o ka lekiō wikiwiki i ka wehe ʻana i nā mea huna o ka honua.

Nā Puna: ʻEpekema, Ke Kulanui ʻo Macquarie, ESO/M. Kornmesser