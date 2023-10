Hōʻike ʻia nā ʻike hou e pili ana i ka hana ʻana o ka Element e ka ʻike ʻana o Tellurium a Webb

Ua loaʻa i ka ʻike ʻepekema ʻo James Webb Space Telescope i nā ʻike hohonu i ka hana ʻana o nā mea kemika i ke ao holoʻokoʻa. Ua ʻike ka poʻe noiʻi e aʻo ana i ka puhaka ʻana o ka gamma-ray i ka hiki ʻana mai o ka tellurium mea ʻokoʻa, e hoʻomālamalama ana i ke kumu pohihihi o nā mea waiwai a koʻikoʻi.

Ua ʻike ʻia ʻo GRB 230307A, ʻo ia ka lua o ka ʻālohilohi loa i ʻike ʻia a ma muli o ka hoʻohui ʻana o ʻelua mau hōkū neutron, a loaʻa i kahi hanana pahū i kapa ʻia he kilonova. Ma ka hoʻohana ʻana i ka manaʻo kupanaha o Webb, ua hiki i nā ʻepekema ke hopu i ka spectrum mid-infrared mua o kahi kilonova, e hāʻawi ana i kahi ʻike pololei o kahi mea kaumaha.

ʻO ka mea maʻamau, ua paʻakikī ke kaʻina hana o ka hana ʻana, no nā mea koʻikoʻi i ke ola ma ka Honua. Eia nō naʻe, ʻo ka ʻike ʻana i ka tellurium ma hope o ka kilonova e hōʻike ana i nā mea ʻē aʻe e pili ana iā ia ma ka pākaukau manawa, e like me ka iodine, aia pū kekahi i loko o ka mea i hoʻokuʻu ʻia.

"No nā makahiki he 150, ua hana nā kānaka ʻepekema e hoʻomaopopo i ka papaʻaina o nā mea, a i kēia manawa, mahalo iā Webb, ua hiki iā mākou ke hoʻopiha i kekahi o nā koena hope loa," wahi a ka mea kākau alakaʻi noiʻi ʻo Andrew Levan o ke Kulanui ʻo Radboud. ke Kulanui o Warwick.

ʻO ka loaʻa ʻana o tellurium, ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka platinum ma ka Honua, he hōʻailona koʻikoʻi i ko mākou ʻike ʻana i ke ʻano o ka hana ʻana o nā mea i loko o nā hanana cosmic e like me nā kilonova. Ua hāʻawi nā ʻike a Webb i nā ʻepekema i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i kēia mau mea paʻakikī, e wehe ana i ka puka no nā ʻike hou aku i ka wā e hiki mai ana.

ʻAʻole hōʻike wale ka haʻawina i ka hiki o ka James Webb Space Telescope akā hōʻike pū i ke koʻikoʻi o ka hui pū ʻana ma waena o nā telescopes he nui, e like me NASA's Fermi Gamma-ray Space Telescope a me Neil Gehrels Swift Observatory. Ma ka hoʻohui ʻana i nā ʻikepili mai nā kumu like ʻole, hiki i nā ʻepekema ke ʻohi i kahi kiʻi piha o nā hanana cosmic a hoʻonui i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ke ʻano o ka pahu ʻana o ka gamma-ray?

ʻO ka pahū ʻana o ka gamma-ray he pahū ikaika loa e hoʻokuʻu ana i kahi pahū ikaika o ka radiation gamma-ray. ʻO kēia mau pohā kekahi o nā hanana ikaika loa i ke ao holoʻokoʻa, pili pinepine me nā supernovae a i ʻole ka hui ʻana o nā mea paʻa e like me nā hōkū neutron.

He aha ke kilonova?

ʻO ka kilonova kahi pahū i hana ʻia e ka hui ʻana o ʻelua mau hōkū neutron a i ʻole kahi hōkū neutron a me kahi lua ʻeleʻele. He hanana ikaika ia e hoʻokuʻu i ka nui o ka ikehu a hiki ke hopena i ka hana ʻana i nā mea kaumaha.

No ke aha he mea nui ka ʻike ʻana o tellurium?

ʻO Tellurium kahi mea ʻokoʻa ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka platinum ma ka Honua. ʻO kāna ʻike ʻana ma hope o kahi kilonova e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ke kaʻina hana o ka hana ʻana i nā hanana cosmic. ʻO ka hiki ʻana o tellurium e hōʻike ana e hiki ke hana ʻia nā mea nui ʻē aʻe, e like me iodine, i loko o kēia mau pahū.

He aha ka hana a ka James Webb Space Telescope i kēia ʻike?

He kuleana koʻikoʻi ka James Webb Space Telescope i kēia ʻike ʻana ma o ka hopu ʻana i ka spectrum mid-infrared mua o kahi kilonova. ʻO kona ʻano ʻokoʻa i hiki i nā ʻepekema ke nānā pono i ka hiki ʻana mai o tellurium, e hāʻawi ana i ka ʻikepili koʻikoʻi no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻokumu ʻana o nā mea kaumaha i ke ao holoʻokoʻa.

Pehea e kōkua ai ka hui pū ʻana ma waena o nā telescopes i nā ʻike ʻepekema?

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o nā telescopes he nui, e like me ka NASA's Fermi Gamma-ray Space Telescope a me Neil Gehrels Swift Observatory, hiki i nā ʻepekema ke hōʻiliʻili i ka ʻikepili mai nā lōʻihi nalu like ʻole a me nā kumu. Ma ka hoʻohui ʻana i kēia mau ʻike, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa ka ʻike piha o nā hanana cosmic a wehe i nā ʻike hou i ka hana o ke ao holoʻokoʻa.