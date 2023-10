Hiki i ka Juvenile Crown-of-Thorns Starfish ke kū i nā nalu wela, e hoʻoweliweli nui ana i nā ʻāʻa.

By

ʻO nā noiʻi hou i mālama ʻia e nā mea ola moana mai ke Kulanui o Sydney, ua hoʻomālamalama i ke kūpaʻa ʻana o ka iʻa hōkū o ka lei aliʻi ʻōpio i nā nalu wela, e hāpai ana i nā hopohopo e pili ana i ka piʻi ʻana o ka pōʻino o nā ʻāʻu koʻa ma muli o ka hoʻololi ʻana i ke aniau. ʻO ka iʻa hōkū ʻo Crown-of-thorns no ka Great Barrier Reef a ua ʻike ʻia ʻo ia kekahi o nā mea ʻaihue koʻikoʻi. ʻO ka pōʻino a lākou i hana ai, ʻo ia ka lua ma mua o nā ʻino a me nā hanana bleaching e pili ana i ka make ʻākoʻa.

ʻO ke aʻo ʻana, i alakaʻi ʻia e Profesor Maria Byrne a paʻi ʻia ma ka puke pai Global Change Biology, ua hōʻike ʻia e hiki i nā ʻōpio ʻōpiopio ke ʻae i nā pae wela kiʻekiʻe e make ai ke koʻa. ʻO kēia kūpaʻa e hiki ai iā lākou ke ola i nā nalu wela a hoʻomau i ko lākou pōʻaiapuni ola ma ke ʻano he mau mea ʻai meaʻai e hānai ana i nā ʻākoʻa hou hou.

Hōʻike nā mea i ʻike ʻia ʻoiai inā e emi ana ka heluna o ka iʻa hōkū o ke kākalaioa makua ma muli o ka hoʻomehana ʻana o ka moana i hoʻololi ʻia e ka hoʻololi ʻana i ke aniau, hiki i ka iʻa ʻōpiopio herbivorous ke kali me ka hoʻomanawanui no nā kūlana kūpono e ulu ai i mau mea ʻai ʻākoʻa. Hiki i kēia ke alakaʻi i ke ala hou ʻana o ka heluna predator a me ka pōʻino hou aʻe i nā koʻa.

Ke hoʻololi nei ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ka bleaching coral a me ka make ke piʻi ka mahana o ka wai ma 1-3 degere Celsius. Ua ʻike ʻia ka haʻawina e hiki i ka iʻa ʻōpiopio ke ʻae i ʻekolu manawa o ka wela e hoʻoheheʻe ʻia ai ke koʻa. ʻO kēia hiki, i hui pū ʻia me kā lākou makemake i nā wahi ʻōpala i hana ʻia e ka ʻākoʻakoʻa a me ka make ʻana, hiki i kā lākou helu ke hoʻonui mālie i ka manawa.

Ua ʻike pū ka poʻe noiʻi i nā mea e kōkua ai i ke ola ʻana o ka iʻa hōkū o ke kākalaioa ʻōpio i nā kūlana mehana. ʻO ko lākou liʻiliʻi liʻiliʻi e hōʻemi i ko lākou mau koi physiological, a me ko lākou hiki ke hānai i nā kumu meaʻai like ʻole, me ka coralline algae, hoʻonui i ko lākou resilience.

Wahi a ka mea kākau o ka noiʻi, ʻo Matt Clements, ua hōʻike nā ʻike i ke kuleana kūpono o ka make ʻana o ka ʻākoʻakoʻa i ka bleaching-induced i ka hāʻawi ʻana i ka lele ʻana o ka starfish. ʻO ka nalo ʻana o nā mea ʻaihue maoli a me ka hōʻiliʻili ʻana o nā meaʻai i loko o ka wai ke pāʻani nei i ka hoʻonui ʻana i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma nā ʻākoʻa.

Pono nā noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo i ka hopena o kēia mau ʻike no nā kaiaola kai a me ka mālama ʻana i nā koʻa.

