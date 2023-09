ʻO ka nui a me ke ʻano o Coral Colony e hoʻoholo i ka paʻakikī a me ke olakino

ʻO kahi haʻawina hou i hana ʻia e Sofia Ferreira haumāna puka mai ke Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo, me ka hui pū ʻana me nā kānaka ʻepekema moana, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka nui a me ke ʻano o ke koʻa i ka hoʻoholo ʻana i ka paʻakikī a me ke olakino o nā kaiaola kai. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Nature, ua kālele ʻia i ka wānana ʻana i ka hopena o nā koʻa ma Guam i ka paʻakikī o ka noho ʻana.

ʻO nā koʻa nā mea hoʻolālā kūlohelohe, e hoʻolālā ana i nā wahi noho like ʻole a me nā puʻuhonua no nā ʻano kai. Ua hoʻohana ka hui o Ferreira i nā kiʻi kiʻi kiʻi kiʻekiʻe ma lalo o ka wai a me nā kiʻi kiʻi kiʻi 3D no ka palapala ʻana i 208 mau wahi ʻākoʻa a puni Guam. Ua loiloi pākahi lākou ma luna o 12,000 koʻa, hopu i ko lākou nui a me ke ʻano ulu.

Ua ʻike ʻia ka noiʻi ʻana he kuleana koʻikoʻi kēlā me kēia kihi a me nā kihi o kahi kolo koʻa i ka mālama ʻana i nā ʻano ʻano kai. Ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi ʻo ka nui o ke kolo koʻa a me ka morphology he mea wānana ikaika i ka paʻakikī o ka noho ʻana ma nā ʻāʻī o Guam a pono e hoʻokomo ʻia i loko o nā papahana nānā ʻākoʻa.

Ke kū nei nā ʻaʻa koʻa i nā mea hoʻoweliweli mai nā pilikia kūloko a me ka honua. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hana o loko o kēia mau kaiaola no ka mālama ʻana. Manaʻolana ʻo Ferreira e hāʻawi ana kā lākou ʻike i ka manaolana a hāʻawi i nā ʻike no ka noiʻi e hiki mai ana e pili ana i ka hopena o ka hoʻololi ʻana o nā noho ʻana o nā ʻāʻu i nā meaola pili i ka ʻaʻahu ma lalo o ka loli aniau.

Hāʻawi kēia haʻawina i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ka pilina paʻakikī ma waena o nā ʻano kolo koʻa a me ka paʻakikī kaiaolaola moana. Ma ka loaʻa ʻana o ka ʻike i ke ʻano o ka hana ʻana o nā koʻa koʻa i ko lākou wahi noho a puni, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomohala i nā hoʻolālā mālama ʻoi aku ka maikaʻi no ka pale ʻana i kēia mau kaiaola koʻikoʻi.

