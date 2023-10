Hoʻokomo ʻia nā ʻenekini RS-25 ʻehā ma ka Artemis 2 Core Stage o NASA

ʻO ka papahana Artemis o NASA, e manaʻo ana e hoʻihoʻi i nā astronauts i ka mahina, ua hōʻea i kahi milestone nui me ka hoʻokomo ʻana o nā mīkini RS-25 ʻehā ma Core Stage-2 no ka hoʻohana ʻana i ka mikiona Artemis 2. Ua hoʻopili maikaʻi ʻia nā ʻenekini i ka ʻōnaehana propulsion a me avionics, e hōʻailona ana i kahi pae nui i mua o ka papahana. ʻO ke kahua koʻikoʻi, e kū ana ma 212 kapuaʻi, e hōʻike ana i ʻelua mau pahu pahu wai nui a me nā ʻenehana RS-25 ʻehā.

Ua hoʻomaka ke kaʻina hana i ka hoʻomaka ʻana o Kepakemapa, me ka hoʻokomo ʻia ʻana o ka ʻenekini hope loa i ka lā 20 Kepakemapa. Ua ʻōlelo ʻo NASA ʻo ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻokomo ʻana i nā ʻenekini ʻehā i ke kahua he hana hoʻopau manawa e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻāpana like ʻole a me ka hana ʻana i nā hoʻāʻo a me ka nānā ʻana e hōʻoia i ka pono. hoʻokō.

ʻOiai ua holomua ka holomua ma Core Stage-2, ua hoʻolōʻihi iki kahi pilikia welding ma ka Michoud Assembly Facility i ka hana ma Core Stage-3, he mea koʻikoʻi ia no ka mikiona Artemis 3. Eia naʻe, manaʻolana ʻo NASA e loaʻa kahi hoʻoholo. Manaʻo ʻia ʻo Core Stage-2 e hoʻopau ʻia ma hope o kēia makahiki, ʻoiai ʻo Core Stage-3 i hoʻolālā ʻia no ka hoʻopau ʻana i ka hopena o 2024 a i ʻole 2025.

Ma kahi o ka hoʻokomo ʻana i nā ʻenekini, ua hoʻāʻo ʻia nā ʻenekini RS-25 hou i kā lākou hōʻoia hōʻoia. Ua hoʻāʻo ʻia nā ʻenekini no 550 kekona, ʻoi aku ma mua o ka lōʻihi i koi ʻia e 50 kekona. ʻO kēia hōʻike ka mua o nā hoʻokolohua 12 i hoʻolālā ʻia a hiki i 2024, a ke manaʻo nei e loiloi i ka pono o nā ʻāpana mīkini hou.

ʻOiai ka holomua, ua kū ka papahana Artemis o NASA i ka hoʻohewa ʻana no kona hoʻomau a me nā kumukūʻai kiʻekiʻe. ʻO ka rocket SLS Moon i hoʻohana ʻia i ka papahana, ua manaʻo ʻia ʻaʻole hiki ke kūʻai ʻia e ka Luna Nana. Eia nō naʻe, hoʻomau ka NASA i ka papahana a ke hana nei e hoʻoponopono i nā pilikia kālā.

