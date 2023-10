Ka Hoʻoholo ʻana i nā ʻāpana kumu o nā Hōkū: Analysing Barnard's Star

Kūkākūkā kēia ʻatikala i ke koʻikoʻi o ka hoʻoholo ʻana i nā ʻāpana kumu o nā hōkū a hōʻike i kahi ʻike kikoʻī kikoʻī o ka hōkū o Barnard. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau ʻāpana ma nā wahi like ʻole o ka astrophysics, mai ke aʻo ʻana i ka evolution galaxy a hiki i ka loaʻa ʻana o nā ʻike i ke ʻano o loko o nā exoplanets.

Hoʻokumu ʻia ka ʻikepili ma kahi kikoʻī kokoke-infrared (NIR) kiʻekiʻe o ka hōkū o Barnard, i lawe ʻia me CFHT/SPIRou, nona ka lākiō hōʻailona-a-leo ʻoi aku ma mua o 2500 i ka hui H. Hoʻohālikelike ʻia kēia ʻano kikoʻī me nā hiʻohiʻona stellar ea PHOENIX-ACES. ʻO ka mea hoihoi, ʻoiai ʻo ka spectrum i ʻike ʻia he mau kaukani laina, aia nā laina he nui i loko o ke kumu hoʻohālike ʻaʻole i ʻike ʻia ma ka ʻikepili i ʻike ʻia, a ʻo ia hoʻi.

ʻO kekahi mau kumu, e like me ka continuum mismatch, unresolved contamination, a me nā laina spectral i hoʻololi ʻia mai ko lākou mau nalu i manaʻo ʻia, ua ʻike ʻia ʻo ia nā kumu kumu o ka bias no ka hoʻoholo ʻana i ka nui. No ka lanakila ʻana i kēia mau pilikia, ʻike nā mea kākau i kahi papa inoa pōkole o kekahi mau haneli mau laina hilinaʻi ma waho o 10,000 mau laina i ʻike ʻia ma ka NIR hiki ke hoʻohana ʻia no ka spectroscopy kemika.

Hōʻike ʻia kahi ala hou no ka hoʻoholo ʻana i ka wela kūpono a me ka nui o ka metala o nā M dwarf e hoʻololi mālie i kēia haʻawina. Ma kahi o ka hoʻohana ʻana i nā ʻano kikoʻī kikoʻī nui, hoʻohana kēia ala hou i nā pūʻulu laina. Ma ka hoʻohana ʻana i kēia ʻano, ʻike ʻia ka mahana kūpono o ka hōkū o Barnard ma kahi o 3231 K. Ua kūlike kēia hopena me ka waiwai i loaʻa mai ke ʻano interferometric.

Hāʻawi ka haʻawina i nā ana nui o 15 mau mea like ʻole no ka hoku o Barnard, me ʻehā mau mea (K, O, Y, Th) ʻaʻole i hōʻike mua ʻia no kēia hōkū. Hōʻike nā ʻike i ke koʻikoʻi o ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā hiʻohiʻona lewa o kēia manawa e hoʻohana pono i ka spectroscopy NIR i ka hoʻomaopopo ʻana i nā waiwai a me ka haku ʻana o nā hōkū e like me ka hōkū o Barnard.

