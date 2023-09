Hōʻike nā haʻawina hou i ka Trigonelline i loko o ke kofe hiki ke hoʻomaikaʻi i ka hoʻomanaʻo a me ke aʻo ʻana

By

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Tsukuba ʻo Trigonelline (TG), kahi pūhui i loaʻa i loko o ka kofe, hua fenugreek, a me ka radish, hiki ke hoʻonui i ka hoʻomanaʻo a me ke aʻo ʻana i nā ʻiole. Ua hoʻohana ka haʻawina i kahi ala hoʻohui, e hui pū ana i nā hiʻohiʻona cognitive a me ka molecular biology e ʻimi i nā hopena o TG i ka emi ʻana o ka cognitive pili i ka makahiki.

Hāʻawi ka poʻe noiʻi iā TG ma ka waha i nā ʻiole prone 8 (SAMP8) wikiwiki i ka senescence no ka lōʻihi o 30 mau lā. A laila ua hoʻokau ʻia nā ʻiole i ka hoʻāʻo ʻana i ka wai maze Morris e loiloi i kā lākou aʻo ʻana a me ka hana hoʻomanaʻo. Ua hōʻike nā hopena i ka hoʻomaikaʻi nui ʻana i ka hana o nā ʻiole i mālama ʻia e TG i hoʻohālikelike ʻia i ka pūʻulu mana.

No ka hoʻomaopopo ʻana i nā hana molekala lalo, ua hana nā mea noiʻi i kahi loiloi transcriptomic holoʻokoʻa-genome o ka hippocampus. Ua ʻike lākou ua hoʻololi ʻo TG i nā ala hōʻailona e pili ana i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻōnaehana nerve, ka hana mitochondrial, ka synthesis ATP, ka mumū, autophagy, a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka neurotransmitter.

Eia kekahi, ua hōʻike ʻia ka haʻawina ua hiki iā TG ke kāohi i ka neuroinflammation ma ke kāohi ʻana i ka hoʻāla ʻana o ka helu transcription NF-κB ma o ka mea hōʻailona Traf6. Hōʻike kēia i ka hiki i ka TG ke pale a hoʻohaʻahaʻa i ka emi ʻana o ka cognitive pili i ka makahiki ma o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke aʻo ʻana a me ka hoʻomanaʻo.

ʻO ka ʻimi ʻana i nā pūhui kūlohelohe e hiki ke hoʻonui i ka hana cognitive i ka poʻe ʻelemakule ua loaʻa ka manaʻo nui i nā makahiki i hala. Hāʻawi kēia haʻawina i kēia mea noiʻi ma ka hōʻike ʻana i ka hiki o TG ma ke ʻano he hui hana e hiki ke hoʻomaikaʻi i ka emi ʻana o ka cognitive pili i ka makahiki.

I ka hopena, hōʻike nā ʻike o kēia noiʻi i nā hopena maikaʻi o Trigonelline i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻomanaʻo a me ke aʻo ʻana i ka spatial. Pono ka noiʻi hou e ʻimi i ka hiki piha o TG ma ke ʻano he mea lapaʻau no ka emi ʻana o ka cognitive pili i ka makahiki.

Source: GeroScience - "Transcriptomics a me nā hōʻike biochemical o ka trigonelline e hoʻomaikaʻi i ka aʻo ʻana a me ka emi ʻana o ka hoʻomanaʻo ʻana i ke kumu hoʻohālike o ka ʻiole prone 8 (SAMP8) i hoʻonui ʻia i ka senescence ma ke kāohi ʻana i nā cytokine proinflammatory a me ka hoʻokiʻekiʻe ʻana i ka hoʻokuʻu neurotransmitter."