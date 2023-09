Hahai nā Pūnaewele kanaka i ke ʻano o ka nui a me ka helu

I loko o kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the National Academy of Sciences, ua ʻike nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo McGill i kahi hiʻohiʻona hoihoi i loko o nā pūnaewele kanaka e like me ke ʻano like me ka symmetry makemakika ma waena o ke kino holoʻokoʻa. Hōʻike ka haʻawina i ka pilina ʻokoʻa ma waena o ka nui a me ka helu, e hōʻike ana i kahi kālepa ma waena o kēia mau ʻano.

He koʻikoʻi ka nui o ka cell a me ka helu i ka ulu a me ka hana o ke kino kanaka. Eia nō naʻe, a hiki i kēia manawa, ʻaʻohe haʻawina holoʻokoʻa i nānā i ka pilina ma waena o kēia mau mea ma ke kino holoʻokoʻa o ke kanaka. No ka hoʻopiha ʻana i kēia āpau, ua hōʻuluʻulu ka hui noiʻi i nā ʻikepili mai nā kumu 1,500 i paʻi ʻia e hana i kahi kikoʻī kikoʻī o ka nui o nā cell a helu i nā ʻano cell nui.

Hōʻike nā ʻike o ka haʻawina i ka piʻi ʻana o ka nui o ka cell, e emi ana ka helu kelepona, a me ka hope. ʻO ia hoʻi, hāʻawi like nā cell i loko o kahi papa nui i ka biomass cellular a pau o ke kino. He ʻoiaʻiʻo ka pilina ma waena o ka nui a me ka helu ma nā ʻano cell like ʻole a me nā papa nui, e hōʻike ana i kahi ʻano like o ka homeostasis.

Manaʻo ka poʻe noiʻi he 36 trillion cell i loko o ke kino o ke kāne, aʻo ka wahine aia ma kahi o 28 trillion cell, a ʻo kahi keiki he ʻumi makahiki he 17 trillion cell. ʻO ka māhele ʻana o ka biomass cell e hoʻomalu ʻia e nā ʻiʻo a me nā momona momona, ʻoiai ʻo nā ʻulaʻula ʻulaʻula, nā platelets, a me nā keʻokeʻo keʻokeʻo he mana koʻikoʻi i ka helu cell.

ʻO ka mea e mahalo ai, mālama kēlā me kēia ʻano kelepona i kahi ʻano nui o ke ʻano like ʻole i ka wā o ka ulu ʻana o ke kanaka. Kūlike kēia ʻano ma waena o nā ʻano mammalian, e hōʻike ana i kahi kumu kumu o ka biology cell.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hoʻomālamalama kēia noiʻi i ka pilina paʻakikī ma waena o ka nui o ka cell a me ka helu i loko o ke kino kanaka. Hāʻawi nā ʻike i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana a me ka hana ʻana o nā cell, e wehe ana i nā ala hou no ka ʻimi hou ʻana i ka ʻoihana biology.

Sources:

– Nā hana o ka National Academy of Sciences (2023)

- Keʻena o ka Honua a me nā ʻepekema Planetary, McGill University, Kanada.