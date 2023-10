He aha nā Comets i hana ʻia a no hea mai lākou?

ʻO Comets nā mea lani e hopu i ko mākou noʻonoʻo me ko lākou mau ʻōlinolino ma ka lewa a me ko lākou huelo lōʻihi. Akā, ua noʻonoʻo paha ʻoe i nā comets i hana ʻia a no hea mai lākou?

He koena maoli nā Comets mai ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar ma kahi o 4.5 biliona makahiki i hala. ʻO ka hapa nui o ke kinoea, ka lepo, ka pōhaku, a me ka metala i pau i ka Lā a me nā hōkūhele, akā ʻo ka mea i hopu ʻole ʻia, ua hana ʻia nā comets a me nā asteroids.

Ua kapa pinepine ʻia ʻo Comets he "pōkole hau lepo" a i ʻole "nā pōlele hau hau" no ka mea he mau puʻupuʻu pōhaku, lepo, hau, a me nā kinoea a me nā mole. ʻO ka nucleus o kahi comet ke kumu o kēia mau mea.

He papa hau hau e hoʻopuni ana i ka nucleus, e like me ka cone hau, a me ka ʻōpala crystalline paʻa. Hoʻokumu ʻia ka ʻāʻī i ka wā e hoʻokokoke ai ke kometa i ka Lā a wela kona mau papa waho. Me ko lākou ʻāʻī ma waho a me ka huʻihuʻi o loko, ua hoʻohālikelike ʻia nā kometa me ka ice cream hohonu.

ʻO ka hapa nui o nā kometa he mau mile wale nō ka laula, a ʻo ka comet nui loa i ʻike ʻia he 85 mau mile ka laula. He ʻano liʻiliʻi a ʻeleʻele hoʻi, ʻike ʻia lākou ke kokoke lākou i ka Lā.

Ke hoʻokokoke mai kahi comet i ka Lā, wela ia a hana i kahi hana i kapa ʻia ʻo sublimation. ʻO kēia ka manawa e hoʻololi pololei ai nā kinoea a me nā molekala ma ka ʻili o ka comet mai kahi paʻa i ke kinoea. ʻO ke kinoea a me ka lepo i hoʻokuʻu ʻia he ao a puni ka comet i ʻike ʻia he coma.

Hoʻopili ka coma me ka Lā e hana i ʻelua huelo. Hana ʻia ka huelo ion me ke kinoea a ʻike ʻia ka polū ma ke kala. Hoʻokumu ʻia ka huelo lepo e nā ʻāpana lepo i hoʻokuʻu ʻia i ka wā sublimation a hōʻike i ka lā o ka lā, hāʻawi i ka huelo i kahi ʻano curved.

Loaʻa i nā comets nā ʻōpuni eccentric loa, ʻo ia hoʻi he mau oval lōʻihi lākou me nā alahele kiʻekiʻe e lawe iā lākou kokoke a mamao loa mai ka Lā. Hoʻohana lākou i ka hapa nui o ko lākou manawa ma nā wahi mamao loa o ka ʻōnaehana solar, e neʻe mālie ana ma ka ʻaoʻao o waho.

Ua manaʻo ʻia he nui nā kometa mai ke ao ʻo Oort, he pūpū poepoe o nā kino ʻōnaehana solar liʻiliʻi e hoʻopuni ana i kā mākou ʻōnaehana solar. He 200 makahiki ka lōʻihi o nā kometa mai ke ao Oort a ua kapa ʻia ʻo nā kometa lōʻihi.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, loaʻa i nā comets wā pōkole nā ​​manawa orbital ma lalo o 200 mau makahiki. No ka Kuiper Belt kekahi mau comets wā pōkole, he kāʻei asteroid ma waho o Neptune. Aia kekahi mau kometa ʻohana Jupiter me nā manawa orbital ʻoi aku ma mua o 20 mau makahiki a hiki wale i ka orbit o Jupiter.

He manawa pōkole loa nā Comets i loko o ka ʻōnaehana lā o loko, e hoʻomālamalama ana i ko lākou hoʻokokoke ʻana i ka Lā ma mua o ka nalo ʻana a hoʻi i ka ʻōnaehana o waho.

Ke hoʻomau nei nā Comets i ka hoʻopio ʻana i ko mākou ʻimi a hāʻawi i nā ʻike i ke kumu o kā mākou ʻōnaehana solar.

Sources:

- "He aha nā Comets i hana ʻia?" na NASA

- "Comets: Facts and Information" na Space.com