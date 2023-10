Hoʻokokoke kahi Comet Nui i ka Honua: 12P/Pons-Brooks

He kometa nui, ʻekolu manawa ka nui ma mua o ka mauna ʻo Everest, ke hele nei i ka Honua. ʻIke ʻia ʻo 12P/Pons-Brooks, he 18.6 mile ke anawaena o kēia mea lani nui. Aia i loko o ka nucleus o ka comet cryomagma, kahi hui o ka hau, ka lepo, a me ke kinoea. I kēia mau lā, ua pahū ka comet no ka lua o ka manawa i loko o ʻehā mahina, a loaʻa hou i kāna mau hiʻohiʻona "horned".

Hana ʻia ka pahū i ka wā e pā ai ka pāhawewe lā i loko o ka comet, e hoʻonui ai i ke kaomi a hoʻoulu i kahi pahū. Hoʻokuʻu ʻia nā mea anuanu o ka comet i kahi ākea ma o nā māwae i loko o ka nucleus, e hana ana i ke ʻano like me ka pū. Manaʻo ʻo Richard Miles mai ka British Astronomical Association (BAA) ʻo ke ʻano ʻokoʻa o nā puka makani cryovolcanic, i hui pū ʻia me nā blockages, alakaʻi i ka kipaku ʻana i nā mea i kahi ʻano kahe kū hoʻokahi.

ʻO ka mea hoihoi, ʻo 12P kekahi o nā kometa liʻiliʻi i ʻike ʻia he mau lua pele hau. Ke nānā pono nei ka BAA i ka comet a ʻike i ka lua o ka pahū ʻana i ka lā 5 ʻOkakopa. Ua kiʻi ʻia nā kiʻi o ka pahū me ka 2.0-m Faulkes Telescope North ma ka mokupuni ʻo Hawaiʻi ʻo Maui e Jose Manuel Pérez Redondo.

ʻOiai ʻo kāna huakaʻi i kēia manawa i ka Honua, ʻaʻole i manaʻo ʻia ka hoʻokokoke kokoke loa o 12P/Pons-Brooks a hiki i ʻApelila 21, 2024. Inā ʻike ʻia e ka maka ʻōlohelohe, he manawa koʻikoʻi ia no ka poʻe kilo hōkū. Eia naʻe, ʻoi aku ia ma mua o hoʻokahi haneli ma mua o ka hoʻi ʻana o ka comet i ko mākou wahi kokoke, me ka hoʻihoʻi hou ʻana i ka makahiki 2095. Mahalo, aia ma kahi mamao palekana o 232 miliona km mai ka Honua.

Ua ʻike ʻia kēia kometa e nā ʻepekema no kekahi manawa lōʻihi. Ua ʻike mua ʻia e Jean-Louis Pons ma Iulai 12, 1812, a ma hope iho ua ʻike hou ʻia e William Robert Brooks i ka makahiki 1883. ʻO ia ke kumu i kapa ʻia ai ʻo 12P/Pons-Brooks. ʻO ka pele pele i Iulai ka mea mua i loko o 69 makahiki no 12P, me ka hoʻonui ʻana o ka coma he 7,000 manawa ʻoi aku ka laulā ma mua o ka nucleus.

ʻAʻole maopopo ka nui o ka coma i ka wā o ka pahū hou ʻana, akā hōʻike ka BBA he ʻelua ʻoi aku ka ikaika ma mua o ke kauwela. Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i ke aʻo ʻana i kēia kometa nui, ʻo kāna huakaʻi i ka Honua ke hōʻike nei i kahi hanana lani hoihoi i manaʻo nui ʻia e ka poʻe astronomers.

Nā wehewehena:

- Cryomagma: He hui o ka hau, ka lepo, a me ke kinoea i loaʻa i loko o nā comets.

– Nucleus: ʻO ke kumu paʻa o ka comet.

– Coma: ʻO ke kinoea a me ke ao lepo e hoʻopuni ana i ka nucleus o ka comet.

Sources:

- ʻO ka British Astronomical Association (BAA)

– LiveScience