ʻO Comet Nishimura e hōʻike ʻia ma mua o ka heihei ʻana i ka lewa

Ua hoʻonohonoho ʻia kahi comet hou i ʻike ʻia ʻo Nishimura e hoʻokokoke kokoke loa i ka Honua i kēia pule aʻe, e hāʻawi ana i ka poʻe mākaʻikaʻi i kahi manawa kūʻokoʻa e ʻike ai i kēia hiʻohiʻona lani. Me kona waihoʻoluʻu ʻōmaʻomaʻo maikaʻi a me ka nui o ka hapalua mile, ʻo Comet Nishimura he mea hoʻohauʻoli i ka lewa pō.

Ma ka Poalua, e hele mai ana keia kometa ma loko o 78 miliona mile o ka Honua ma mua o kona ho'omaka 'ana i kāna huaka'i a puni ka lā a ho'i i waho i ka lewa. ʻOiai ua kālai ʻia ka ʻōpuni o Nishimura a ʻaʻole ia he mea hoʻoweliweli i ko kākou honua, ʻo kona hiʻohiʻona e hāʻawi i kahi manawa no ka poʻe astronomers a me ka poʻe hoihoi e hopu i nā kiʻi kupanaha o kēia huakaʻi honua.

No ka nānā ʻana iā Comet Nishimura, ʻo ka manawa maikaʻi loa ma mua o ka puka ʻana o ka lā i ka haʻahaʻa i ka lewa kokoke i ka constellation Leo. Manaʻo ʻia e hoʻohana i ka binocular a i ʻole ke kelepona liʻiliʻi no ka ʻike maikaʻi loa. Eia naʻe, i ka neʻe ʻana o Nishimura kokoke i ka Honua, e ʻoi aku ka mālamalama, e maʻalahi ai ke ʻike me ka maka ʻōlohelohe.

E ʻike ʻia ke kometa ma ka ʻĀkau ʻĀkau a hiki i ka Pōʻakolu ke manaʻo ʻia e nalowale mai ka ʻike ʻana aku. Mai makaʻu ʻoe, ʻoiai e puka hou ana ʻo Nishimura ma ka Hema Hema i ka hopena o Kepakemapa, e hāʻawi ana i kahi manawa hou e ʻike ai i kona nani.

ʻO ka mea i hoʻokalakupua ʻia ai ʻo Comet Nishimura ʻo kona waihoʻoluʻu ʻōmaʻomaʻo, i loaʻa mai ke alo o ka "diatomic carbon, kahi molekele reactive i hana ʻia mai ka pilina ma waena o ka lā a me ka mea ola." ʻO kēia hiʻohiʻona kūʻokoʻa ua hoʻohuli i ka manaʻo o ka poʻe loea a me ka poʻe hoʻokele hōkū.

ʻO ka mea e mahalo ai, ʻaʻole i ʻike ʻia ʻo Nishimura ma o nā loiloi telescope automated akā e Hideo Nishimura, he mea kilo hōkū ma Iapana, me ka hoʻohana ʻana i kahi pahupaʻi kiʻi maʻamau a me kahi lens telephoto. ʻO ka hopena, ua kapa ʻia ke kometa ma muli o ka mea nāna i ʻike. ʻAʻole kēia ka manawa mua i ʻike ai ʻo Hideo Nishimura i nā kometa, ʻoiai ua ʻike mua ʻo ia i ʻelua mau mea ʻē aʻe.

No laila, inā ʻae ʻia ke ʻano o ka ʻāina, e lawe i ka manawa e ʻike i ke ʻano kakaʻikahi o Comet Nishimura ma mua o ka heihei ʻana a puni ka lā a aloha aku i nā makahiki he 400 e hiki mai ana. E hōʻike i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa i mua o kou mau maka a kāhāhā i ka nani o ko mākou mau hoalauna honua.

