ʻO Comet Nishimura Photobombs NASA Spacecraft, ola i kahi kokoke i ka hālāwai me ka Lā

ʻO Comet Nishimura (ʻike ʻia ʻo C/2023 P1) i ʻike hou ʻia, ua kāhāhā i nā kānaka ʻepekema ma ka paʻi kiʻi ʻana i kahi mokulele NASA i kona hopu ʻana i nā kiʻi o ka lewa waho o ka lā. Ua ʻike ʻia ka comet, ka mea i ʻike ʻia e ola koke ana i kahi hālāwai kokoke me ka lā, ua ʻike ʻia e kekahi o ka Solar TERrestrial RElations Observatory (STEREO), STEREO-A, ma Kepakemapa 19.

Hōʻike nā kiʻi i paʻi ʻia e STEREO i ka neʻe ʻana o ke kometa mai ka lā, e hōʻike ana ua ola ʻo ia i kona kokoke kokoke loa i ka lā ma Sepatemaba 17, e hala ana i loko o 20.5 miliona mau mile. Ua hōʻoia ʻo Astrophysicist Karl Battams mai ka US Naval Research Laboratory ʻo ka mea i ʻike ʻia ma nā kiʻi STEREO ʻoiaʻiʻo ʻo Comet Nishimura a ʻike ʻia ke olakino ma muli o nā kiʻi mua.

Akā naʻe, ʻōlelo ʻo Battams he haʻahaʻa haʻahaʻa kēia mau kiʻi a ʻaʻole hāʻawi i nā kikoʻī maikaʻi e pili ana i ke kūlana o ka comet. Hoʻohālikelike ʻo ia i ke kūlana i ka hihia o ka comet Lovejoy i ka makahiki 2011, i ʻike mua ʻia ke olakino i ka wā i lele ai ma ka corona solar akā ua hoʻopau ʻia. Hoʻomaopopo ʻo Battams ʻaʻole hiki ke hōʻike piha ʻia ka hopena o Comet Nishimura a hiki i ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili kiʻekiʻe.

E hoʻomau ka neʻe ʻana o ke ala o Comet Nishimura i lalo e pili ana i ka mokulele a hiki i kona neʻe ʻana i waho o ke kahua o ka nānā ʻana o ka NASA i ka hoʻomaka o ʻOkakopa. I ka neʻe ʻana o ka comet mai ka mokulele mokulele, manaʻo ʻia e ulu liʻiliʻi a palupalu i nā kiʻi i hopu ʻia e STEREO.

ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole i hopu ʻia ka comet e ka NASA's Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) a me kāna coronagraph LASCO, no ka mea i pale aku i ko lākou ʻike. Ke haʻalele ʻo ia i ka ʻike o STEREO, e hoʻomau ʻo Comet Nishimura i kāna huakaʻi hoʻi i nā ʻaoʻao o waho o ka ʻōnaehana solar a manaʻo ʻia e hoʻi i ka ʻōnaehana solar i 2458.

– Space.com (Hui Kumu: https://www.space.com/comet-nishimura-photobombs-nasa-spacecraft.html)