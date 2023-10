- E hoʻopunipuni paha ʻo Comet 2/P Encke a me nā meteors Taurid i kēia makahiki?

ʻO ʻOkakopa a me Nowemapa he mau mahina maikaʻi loa no ka nānā ʻana i ka meteor, a ʻo 2023 ka mea ʻokoʻa. I kēia makahiki, aia kahi kumu kūikawā e makaʻala ai ʻo Comet 2P Encke, ke kumu o ka November Taurid Fireballs, hiki i perihelion ma ʻOkakopa 22nd. ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole maikaʻi ka ʻike ʻana o ka comet i kēia makahiki no nā mea nānā i ka Honua. E haʻahaʻa ia i ka wanaʻao, ʻehā wale nō degere mai ka Lā ke hiki i perihelion ma ka ʻaoʻao loa o kona ʻōpuni.

He 2 makahiki ko Comet 3.3P Encke a he ʻāpana ia o kahi pūʻulu nui i kapa ʻia ʻo Encke (a i ʻole Taurid) Complex. Holo ʻo ia i loko o ka orbit o Mercury a hiki i ke kāʻei asteroid ma waena o Mars a me Jupiter. ʻAʻole hiki i ka lā 11 Iulai 2030 ke ala maikaʻi aʻe o ka comet.

ʻO ka Taurid meteors, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka Halloween Fireballs, e hoʻopuka i ʻelua kahawai e hana ana mai ka hopena o ʻOkakopa a i waena o Nowemapa. ʻOiai he haʻahaʻa haʻahaʻa lākou o ʻelima meteors i kēlā me kēia hola, kaulana lākou no ka hana ʻana i nā pōpō ahi. I kēia makahiki, hiki i ka Hunter's Full Moon ma ʻOkakopa 28th, akā ʻaʻole pono ka mahina ʻālohilohi i ka ʻike ʻana o nā pōpō ahi.

ʻO nā ua meteor ʻē aʻe e makaʻala ai no kēia kau, ʻo ia nō ka Orionids, e piʻi ana i ke kakahiaka o ka lā Sābati, ʻOkakopa 22nd, me ka helu i manaʻo ʻia he 20 meteors i kēlā me kēia hola. ʻO ka Leonids, e piʻi ana ma kahi o Nowemapa 18th, e manaʻo ʻia he haʻahaʻa haʻahaʻa o 15 meteors i kēlā me kēia hola. Eia nō naʻe, aia nā hōʻike e hiki ai iā mākou ke hoʻokokoke i kahi ala kahiko no ke kahawai Leonid, hiki ke alakaʻi i ka hoʻonui ʻana i ka hana.

I ka wā o ka ua meteor, hiki iā ʻoe ke ʻimi i nā meteors i ka ʻālohilohi i ko lākou mau hōkū. No ka laʻana, inā hiki iā ʻoe ke ʻimi i ka meteor i Orion, he Orionid ia a inā hiki iā ʻoe ke hoʻihoʻi iā Leo, he Leonid ia.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻoiai ke kaupalena ʻia ka ʻike ʻana o Comet 2P Encke i kēia makahiki, nui ka mea e kali ai me ka Taurid meteors a me nā ua meteor ʻē aʻe.

