Ua ʻike ka poʻe Astronomers i ke Kometa Nui o ke kūlanakauhale e hele ana i ka Honua

Ua ʻike ka poʻe Astronomers i ka nui o ke kūlanakauhale me nā cryovolcanoes e holo ana i ka Honua. Kapa ʻia ʻo 12P/Pons-Brooks, ʻoi aku ka nui o kēia pōhaku nunui i ʻekolu manawa ka nui o ka mauna ʻo Everest. Hoʻokaʻawale ʻia ʻo ia ma ke ʻano he cryovolcanic comet, ʻo ia hoʻi he lua pele anu e hoʻopuka mau ana i nā ʻōpala hau a puni kā mākou ʻōnaehana solar. He 71 mau makahiki o ke kaapuni ana o ka la a ua ike hope ia e na kanaka i ka makahiki 1954. I keia mau la, ua ike ka poe kilo kilo i na kii hou o ke kometa, e hoike ana i na pepeiaohao elua e puka mai ana.

ʻO ka comet, aia ma ka hui Hercules, e hele kokoke loa i ka Honua ma ʻApelila 21, 2024. Ua wānana ʻia e piʻi i ka nui o +4, e hōʻike ana i kona ʻālohilohi i ka lewa. Hōʻike ka helu haʻahaʻa haʻahaʻa i kahi mea ʻoi aku ka mālamalama. No ka hoʻohālikelike ʻana, he +2 ka nui o ka Hōkū ʻĀkau. No laila, hiki ke ʻike ʻia ke kometa i ka maka ʻōlohelohe i Mei a me Iune o 2024, me kona wahi ʻālohilohi loa i wānana ʻia ma Iune 2. Ma hope o kona kokoke kokoke ʻana i ka Honua, ʻaʻole ʻike hou ʻia ʻo 12P/Pons-Brooks e nā kānaka a hiki i 2095. .

Nā Puna: ʻAʻole