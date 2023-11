I ka manawa hea e hoʻomaka ai nā ʻōpio e noʻonoʻo e like me nā mākua?

ʻO kahi haʻawina haʻahaʻa i paʻi ʻia ma Nature Communications e hāʻawi i nā ʻike hou i ka oʻo ʻana o ka hana hoʻokō i nā ʻōpio. ʻO ka hana hoʻokō e pili ana i kahi pūʻulu o nā mākau noʻonoʻo e hiki ai i nā kānaka ke hoʻolālā, hoʻololi i waena o nā hana, noʻonoʻo, a pale i nā mea hoʻowalewale. Wahi a ke aʻo ʻana, hiki i ka hana hoʻokō ke hiki i ka makua ma ka makahiki 18.

ʻO ka noiʻi ʻana i ka ʻikepili mai ka 10,000 mau mea komo ma nā ʻikepili ʻehā ʻokoʻa, e hōʻike ana i kahi palapala piha o ka hoʻomohala ʻana i ka naʻau i nā ʻōpio. Loaʻa nā hopena koʻikoʻi i nā mākua, nā kumu aʻo, nā psychiatrist, a me ka ʻōnaehana hoʻokolokolo i ka hoʻoholo ʻana i nā palena o ka wā ʻōpio.

"I koʻu kamaʻilio ʻana me nā mākua, he nui ka poʻe e ʻōlelo nei, 'ʻAʻohe ala e hiki ai i kaʻu keiki 18 makahiki ke lilo i kanaka makua piha!'” wahi a ka mea kākau kiʻekiʻe ʻo Beatriz Luna, he polopeka o ka psychiatry ma ke Kulanui o Pittsburgh School of Laau lapaau. "ʻO ka hiki ke hoʻohana i ka hana hoʻokō me ka hilinaʻi e hoʻomaikaʻi me ka makahiki a, ma ka liʻiliʻi ma kahi hoʻonohonoho hoʻokolohua, ʻoi aʻe ma mua o 18 mau makahiki."

Ma mua o kēia noiʻi ʻana, ua emi iki ka wehewehe ʻana o ka manawa o ka wā ʻōpio i ka hoʻohālikelike ʻia me nā mea i kākau maikaʻi ʻia o ka wā kamaliʻi. ʻO ka paʻakikī o nā kaʻina hana hoʻomohala e pili ana i ka wā ʻōpio a me ka nele o nā mea hana no ka nānā ʻana i nā ʻikepili paʻakikī i kaohi i nā hoʻāʻo mua e palapala i ka ulu ʻana o ka lolo ʻōpio.

"I kā mākou noiʻi ʻana, makemake mākou e hōʻike i ka ʻae ʻana a ʻaʻole i ka hunch wale nō," i wehewehe ʻia ai ka mea kākau alakaʻi ʻo Brenden Tervo-Clemmens. "ʻO kēia ka ʻepekema hoʻomohala e hui i ka ʻikepili nui. Ke hoʻohana nei mākou i nā mea hana i loaʻa ʻole i nā mea noiʻi a hiki i kēia manawa. "

Ma ka hāʻawi ʻana i nā palapala ulu hou no ka hana hoʻokō ma nā ʻano hana like ʻole a me nā ʻikepili, wehe kēia noiʻi i ka puka e aʻo ai i nā hopena o ka therapeutic a me nā hana lāʻau lapaʻau i nā milestones. Eia kekahi, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ka manawa maʻamau o ka hoʻomaʻamaʻa hana hoʻokō hiki ke hoʻonui i ka ʻike mua ʻana o nā maʻi noʻonoʻo e like me ka schizophrenia, ka mea e puka pinepine mai i ka wā ʻōpio.

