Asteroids: Mai nā pāʻani wikiō i ke ola maoli

ʻO nā Asteroids, ma ke ola maoli a me nā pāʻani wikiō, ua hoʻoulu nui ʻia i kēia mau lā. Ua hōʻike ʻia nā mea pāʻani o ka RPG open-world hou a Bethesda, ʻo Starfield, e hahai ʻia e nā asteroids ma nā wahi a pau a lākou e hele ai, ʻoiai ma ka ʻili o nā hōkū. I kēia manawa, i kahi hoʻomohala ola maoli, ua hoʻomālamalama ʻo NASA i kahi asteroid e hele kokoke loa i ka Honua i kēia lā.

ʻO ka asteroid i nīnau ʻia, i kapa ʻia ʻo Asteroid 2023 SJ, manaʻo ʻia e hoʻokokoke kokoke loa i ka Honua i kēia lā, ma kahi mamao o 6.4 miliona mau kilomita. ʻOiai ka lōʻihi o kēia mamao, he pōkole loa ia ma nā huaʻōlelo astronomical. Ke holo nei ma ka wikiwiki o 59,348 mau kilomita i kēlā me kēia hola, ʻaʻohe mea hoʻoweliweli ka asteroid i ka hopena o ka honua. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻaʻole ia i helu ʻia ma ke ʻano he mea hiki ke pilikia ma muli o kona liʻiliʻi liʻiliʻi, i manaʻo ʻia aia ma waena o 118 a me 265 kapuaʻi ākea.

Aia ka Asteroid 2023 SJ i ka hui Apollo o Near-Earth Asteroids, he mau pōhaku ākea ka honua me nā koʻi semi-nui nui ma mua o ko ka Honua. Kapa ʻia kēia pūʻulu ma muli o ka 1862 Apollo asteroid, i ʻike ʻia i nā makahiki 1930.

ʻO ka mea mahalo, ua ʻike koke nā kānaka ʻepekema i ʻekolu asteroids paʻakikī e peʻe ana ma hope o ka ʻālohilohi o ka Lā. ʻO kekahi o lākou ka mea weliweli loa i ka Honua i ʻike ʻia i nā makahiki ʻewalu i hala. No ka huli ʻana a nānā i kēia mau asteroids, ua hoʻohana ka poʻe astronomers i ka Dark Energy Camera (DECam) i kau ʻia ma ka Victor M. Blanco 4-mika Telescope ma Chile.

He mea koʻikoʻi ka ʻimi ʻana a me ka ʻimi ʻana i nā asteroids no ka pale ʻana i ka hopena, no ka mea hiki i kēia mau pōhaku ākea ke hoʻoweliweli i ka Honua. ʻOiai ʻaʻole liʻiliʻi ka manawa o ka hui ʻana o ka asteroid, ʻo ko lākou nui a me ka mōʻaukala o nā hopena ua lilo lākou i kumu hopohopo i ka kaiāulu ʻepekema. Ma ke ola maoli a ma ka honua honua o nā pāʻani wikiō, hoʻomau nā asteroids i kā mākou noʻonoʻo a hoʻomanaʻo iā mākou i nā mea kupanaha a me nā pilikia o ka ʻimi ākea.

