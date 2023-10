Hōʻike ʻia nā noiʻi hou ʻo Greenland ice sheet i ka pilikia o ka paepae koʻikoʻi

Wahi a ka noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature, ke kokoke mai nei ka hau hau Greenland i kahi paepae koʻikoʻi e hiki ai ke hoʻoheheʻe ʻia. Eia nō naʻe, ʻōlelo ʻia ka haʻawina inā e hoʻemi koke ʻia ka mahana, hiki ke hoʻi ka hau hau i kahi kūlana paʻa. Hōʻike kēia i ke koʻikoʻi o ka kaupalena ʻana i ka hoʻomehana honua i 1.5 degere Celsius a i lalo paha.

ʻO ka ʻili hau ʻo Greenland kekahi o nā wahi e pili ana i ke aniau e hopohopo nei ka poʻe ʻepekema. ʻO ka hele ʻana i kēia paepae, no ka manawa pōkole, hiki ke alakaʻi i kekahi mau mika o ka piʻi ʻana o ka ʻilikai. Eia nō naʻe, ke hōʻike nei ka haʻawina he puka makani ma kahi o 100 mau makahiki a ʻoi aʻe paha e hoʻomaha ai a pale i nā puka manaʻo hiki ʻole ke hoʻohuli ʻia e hoʻoikaika i ka heheʻe.

ʻOiai ʻo ka nui o ka ʻili hau ʻo Greenland e hāʻawi i ke kanaka i kahi manawa e hoʻololi ai, ʻo ka hoʻoheheʻe piha ʻana e hopena ma luna o 7 mika o ka piʻi ʻana o ka ʻilikai. ʻO ka hana hou ʻana o nā kahakai a me nā hui e hana ʻia ma luna o nā haneli a i ʻole mau tausani makahiki. No laila, pono ka hana wikiwiki e hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea hoʻomehana honua a kaupalena i ka hoʻomehana honua.

Kūlike nā ʻike o ka noiʻi ʻana me ka noiʻi mua a me ka hoʻohālike ʻana o ka pepa hau Greenland. ʻOiai inā loaʻa kahi overshoot pōkole i ka mahana, hiki i ka hiki ke hoʻopaʻa wikiwiki a hoʻohuli i nā hopena e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hana aniau. He mea nui kēlā me kēia hapaʻumi o ke kēkelē i ka hōʻemi ʻana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea hoʻomehana honua a me ka hoʻēmi ʻana i ka hopena o ka piʻi ʻana o ka ʻilikai.

Ke emi mau nei ka nui o ka hau o Greenland mai ka makahiki 1998 ma muli o ka hoʻoheheʻe ʻana o nā hau i loko o ke kai a heheʻe ka ʻili o ke kauwela. I loko o nā makahiki he 20 i hala iho nei, ua nalowale ʻo ia ma kahi o 3.4 mau loko ʻauʻau ʻOlumepika o ka wai maʻemaʻe i kēlā me kēia kekona. ʻOi aku ma mua o 20% o ka piʻi ʻana o ka ʻilikai honua mai ka makahiki 2002 i hoʻohālikelike ʻia i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hau ma Greenland.

ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻololi ʻana i kēia manawa e kōkua i ka hōʻemi ʻana i nā hopena lōʻihi o ka piʻi ʻana o ka ʻilikai a me ka mālama ʻana i nā hanauna e hiki mai ana mai ka hili ʻana i kahakai, ka wai kahe, a me nā pilikia e pili ana.

