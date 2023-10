ʻO ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ʻaʻa hohonu ma ka moana ʻĪnia: He ʻōlelo aʻo nui no nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i ka ʻike makaʻu i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ʻākoʻakoʻa hohonu ma ka moana ʻĪnia, e hoʻokūkū ana i nā manaʻoʻiʻo mua e pili ana i ke kūpaʻa koʻa a me ka hōʻike ʻana i nā hopena ākea o ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma nā kaiaola kai. Ua hōʻike ʻia kēia ʻimi hoʻoheheʻe honua i ka hōʻike hohonu loa o ka bleaching ʻākoʻa, me ka pōʻino i ʻoi aku ma mua o 90 mika (300 kapuaʻi) ma lalo o ka ʻili kai.

ʻO ka pōʻino ʻākoʻa, pili i ka piʻi ʻana o 30% o ka wela o ke kai i hoʻokumu ʻia e ka dipole o ka Moana Inia, ua hoʻopilikia ʻia a hiki i ka 80% o nā ʻāʻu ma kekahi mau wahi o ke kai. Ma mua, ua manaʻo ʻia kēia mau hohonu i ka hoʻomehana ʻana i ke kai. Eia nō naʻe, ʻo kēia ʻike ʻana he hōʻailona koʻikoʻi ia no ka pōʻino i hoʻokumu ʻia e ka piʻi ʻana o ka wela o ka moana a me nā pōʻino huna i hoʻoili ʻia ma ka honua kūlohelohe ma muli o ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Plymouth, nāna i hoʻopuka i kā lākou noiʻi ʻana ma Nature Communications, i nā kiʻi kiʻi ma lalo o ka wai e hoʻouna i nā kiʻi ola ma kā lākou moku noiʻi. Hāʻawi kēia mau kiʻi i ka ʻike mua o nā ʻākoʻakoʻa i bleached. ʻO ka mea e mahalo ai, ʻoiai e ʻike ʻia ana nā ʻāʻu hohonu i ka bleaching, ʻaʻole i hōʻike ʻia nā hōʻailona o ka pōʻino.

ʻO ka hui noiʻi mai ke Kulanui o Plymouth e aʻo nui ana i ka moana ʻIini Waena no nā makahiki he ʻumi, me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano hana like ʻole e nānā a hoʻomaopopo i ka ʻike moana kū hoʻokahi a me ke ola i loko o ka ʻāina. Ua ʻike ʻia ka hōʻike mua o ka pōʻino koʻa i ka wā o kahi huakaʻi noiʻi i Nowemapa 2019, kahi i hoʻohana ʻia ai nā kaʻa i lalo o ka wai i hoʻohana ʻia me nā kāmela.

Ua hōʻike hou ʻia ka nānā ʻana o ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia i ka wā o ka huakaʻi noiʻi a me ka mākaʻikaʻi ukali o ke ʻano o ka moana a me nā mahana, ʻoiai ʻaʻole loli ka ʻili o ka ʻili, ua piʻi nui ka mahana ma lalo o ka ʻili. ʻO kēia hoʻohonu ʻana o ka thermocline, ma muli o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka ʻāpana like me El Nino, ʻo ia ke kumu kumu o ka bleaching coral.

Nui nā hopena o kēia noiʻi. Hōʻike ia i ka nāwaliwali o nā kaiaola koʻa mesophotic i ke koʻikoʻi wela a hāʻawi i nā hōʻike hou o ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ko kākou moana. ʻO ka piʻi ʻana o ka bleaching o nā ʻākoʻa mesophotic e alakaʻi i ka make ʻākoʻa, ka nalowale o nā mea olaola, a me ka hōʻemi ʻana i nā lawelawe kaiaola koʻikoʻi i hāʻawi ʻia e kēia mau papa.

ʻOiai ua hōʻike ʻia nā hōʻailona o ke ola hou ʻana o nā ʻāpana o ka ʻaʻa i hoʻopilikia ʻia, he mea koʻikoʻi ka hoʻomau ʻana i ka nānā ʻana i ka iʻa o ke kai hohonu. He mea nui ka hoʻomaopopo ʻana e ʻoi aku ka nui o ka pōʻino a me ka pōʻino nui o nā ʻākoʻa wai pāpaʻu, a ke kānalua nei ka manaʻo e uku ʻia nā koʻa mesophotic no kēia. Me ka ʻike ʻole ʻia o nā ʻākoʻa wai hohonu, hiki ke ʻike ʻole ʻia nā hanana bleaching like ma ka honua.

Hoʻopilikia ʻia ka ʻike moana o nā ʻāina e nā pōʻai kūlohelohe i hoʻonui ʻia e ka loli aniau. ʻO ka hoʻohui pū ʻana o El Nino a me ka Indian Ocean Dipole ke kumu nei i nā hopena koʻikoʻi ma ka moana ʻĀina Waena. ʻO ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia a me ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i nā kaiaola koʻa wai hohonu he mea nui ia i ka hoʻēmi ʻana i nā hopena pōʻino o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ko kākou honua.

