Nā ʻike hou i ka hopena mōʻaukala o ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma luna o ka lehulehu kanaka

ʻIke ʻia ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ka ea, e pili ana i nā ʻano like ʻole o ko kākou honua, mai nā kaiāulu a i nā kaiaola a me nā ʻoihana. ʻO ka noiʻi hou i hana ʻia e Ralph Großmann a me kāna hui mai ke Kulanui ʻo Kiel e hōʻike ana i ka hoʻololi ʻana o ke aniau i ka hoʻololi ʻana i ka heluna kanaka a me ke kaulike pilikanaka no nā kaukani makahiki. Hāʻawi kēia ʻike i ka manaʻo i ka kaumaha ʻole i hāpai ʻia e nā kaiāulu marginalized, ʻo lākou ka mea liʻiliʻi loa ke kuleana no ka hoʻokuʻu ʻana i kēia pilikia.

No ka wehe ʻana i kēia mau pilina mōʻaukala, ua ʻimi ka poʻe noiʻi i nā koena archaeological waiwai a me nā ʻikepili ʻenekini mai nā ʻāpana ʻEulopa. ʻO kā lākou aʻo ʻana i kālele nui ʻia ma ka ʻāina Circumharz ma waena o Kelemania, ka Czech Republic / Lower Austria region, a me ka Northern Alpine Foreland o ke kūkulu hema o Kelemānia.

Ma ke kālailai ʻana ma luna o 3,400 mau lā radiocarbon i paʻi ʻia mai nā kahua archaeological ma kēia mau wahi, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻoholo i ka nui o ka heluna kanaka i nā manawa like ʻole. Ua ʻike lākou ua pili ka wā mahana a me ka wai me ka piʻi ʻana o ka heluna kanaka, ma muli paha o ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā hua kanu a me nā manawa waiwai. ʻO ka mea ʻē aʻe, i ka wā anuanu a maloʻo, ua emi ka heluna kanaka.

ʻO ka mea kupaianaha, ua ʻike pū nā wā anuanu i nā loli moʻomeheu koʻikoʻi, e hōʻike ana i ka piʻi ʻana o ka like ʻole o ka nohona. Ma ka ʻāina ʻo Circumharz, no ka laʻana, ʻo ka puka ʻana o ke kūlana kiʻekiʻe "nā kanu aliʻi" no nā poʻe i koho ʻia e kuhikuhi ana i ka ulu ʻana o nā ʻokoʻa i kēia mau wā anuanu.

ʻOiai ʻo kēia mau ʻike e hoʻomālamalama i ka hopena lōʻihi o ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma luna o nā heluna kanaka a me nā ʻōnaehana kaiapili, ʻike nā mea noiʻi i nā manaʻo kūpono ʻole mai nā palena o ka moʻolelo archaeological. No laila, he mea koʻikoʻi ka hōʻiliʻili ʻikepili a me ka nānā ʻana e hoʻoikaika i kēia mau hopena.

ʻAʻole wale kēia noiʻi e hāʻawi i kahi ʻike i kā mākou mōʻaukala i hala akā e hōʻike ana i ka pono wikiwiki e hoʻomaopopo i ka pilina paʻakikī ma waena o nā hui kanaka a me ko lākou mau kaiapuni. Me ka hoʻololi ʻana i ke aniau e hoʻomau nei i ke ʻano o ko kākou honua, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana he mea nui ia no ka hoʻokele ʻana i ka ʻāina ulu o ka wā e hiki mai ana.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ke aniau?

A: ʻO ka hoʻololi ʻana i ke ea e pili ana i nā hoʻololi lōʻihi i ka mahana, nā ʻano ua, nā ʻano makani, a me nā ʻano ʻē aʻe o ka ʻōnaehana aniau o ka Honua. ʻO kēia mau hoʻololi e alakaʻi nui ʻia e nā hana kanaka, e like me ke puhi ʻana i nā wahie mōʻalihaku a me ka hoʻoneʻe ʻana i nā ululāʻau, e alakaʻi ana i ka piʻi ʻana o ka hoʻonui ʻana i nā koina kinoea greenhouse i ka lewa.

Nīnau: Pehea ka hopena o ke aniau i ka heluna kanaka?

A: Hoʻololi ke aniau i ka heluna kanaka ma nā ʻano like ʻole, e like me ka hoʻololi ʻana i ke ʻano o ke anā, ka piʻi ʻana o ka ʻilikai, ka piʻi ʻana o ka pinepine a me ka ikaika o nā hanana ʻino loa, ka haunaele o nā kaiaola a me nā mahiʻai, a me nā mea hoʻoweliweli i ke olakino lehulehu.

Nīnau: Pehea ka hoʻololi ʻana o ke aniau i ka like ʻole o ka nohona?

A: Hoʻonui ka hoʻololi ʻana i nā ʻano like ʻole o ka nohona ma o ka hoʻopilikia ʻole ʻana i nā kaiāulu marginalized, ka poʻe i kaupalena ʻia nā kumu waiwai a me ke kūpaʻa e hoʻokō i kāna mau hopena. ʻO kēia mau kaiaulu ka mea liʻiliʻi loa ke kuleana no ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo akā ʻoi aku ka nui o ke kaumaha ma ke ʻano o nā haʻahaʻa a me ka loaʻa ʻana o nā kumuwaiwai a me nā manawa kūpono.