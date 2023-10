Ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ka walaʻau moana

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou e hoʻololi ʻia ke aniau i kekahi mau wahi o ka moana, ʻoiai me ka hoʻoikaika ʻana e hōʻemi i nā hoʻokuʻu kalapona. Ua hoʻomaka ka piʻi ʻana o ka leo haumia i ka moana i ka wā o ka Industrial Revolution a ma muli o nā hana kanaka like ʻole e like me ke kaʻa moku, ka ʻimi seismic, a me ka ʻeli ʻaila. ʻO ke aʻo ʻana, i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi ma ka Royal Netherlands Institute for Sea Research, e kālele ana i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma ke kani ʻana o ke kai, ʻoi aku hoʻi ma North Atlantic a me Arctic Oceans.

Ua ʻike nā mea noiʻi e pili ana nā pae wela a me ka pH i ka wai kai i ka hoʻolaha ʻana o ke kani. ʻOiai ʻo ka ʻakika ʻana o ka moana ma muli o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka carbon dioxide e hoʻemi i ka lawe ʻana o nā leo haʻahaʻa haʻahaʻa, ʻo ka hopena nui o ka walaʻau kai mai nā loli i ka wela o ka moana. Ma ka hoʻohālike ʻana i ka hoʻolaha ʻana o ka leo ma lalo o nā hiʻohiʻona hoʻokuʻu kalapona like ʻole, wānana ka haʻawina i ka piʻi ʻana o ka leo ma lalo o ka wai e 7 decibels inā hoʻomau ka hoʻokuʻu kalapona ma ka Moana ʻAkelanika ʻĀkau.

Hoʻokumu ʻia kēia piʻi ʻana o ka walaʻau i kahi "kani leo" i hana ʻia e like me ka hoʻololi ʻana o ke aniau i ka stratification o ka moana, e hopena i ka wai anuanu. ʻO ka Moana ʻAkelanika ʻĀkau, ʻo ia hoʻi, e ʻike i ka wehe ʻana o kēia kahawai kani, e hiki ai i nā leo ke hele i kahi mamao loa. Manaʻo ia e hoʻopilikia nui i nā ʻano kai e hilinaʻi nei i ke kani no ke kamaʻilio ʻana, ka male ʻana, a me ka hahai holoholona ʻana, me nā mea momona o ke kai, ʻoi aku ka nui o nā koholā, ka mea i hoʻopilikia nui ʻia.

ʻO ka mea mahalo, ua ʻike pū nā mea noiʻi e hiki mai ana kēia moana walaʻau me ka nānā ʻole i ke kiʻekiʻe o ke kalapona i nā makahiki e hiki mai ana. ʻOiai me ka hoʻoikaika ʻana e kaupalena i nā hoʻokuʻu kalapona, ʻaʻole hiki ke hoʻololi i ka walaʻau moana. Eia naʻe, ke aʻo ʻia nei ka nui o ka hopena i nā ʻano kai.

Sources:

– Possenti L. et al. "Ke wānana nei i ka hāʻawi ʻana o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ka hoʻolaha ʻana o ka leo ma lalo o ka moana Atlantika ʻĀkau." PeerJ 2023.