Hoʻohana ka poʻe ʻepekema i ka hack kamera e hōʻike i nā ʻāpana huna o ka lewa o ka lā

Ua hoʻohana maikaʻi kekahi hui ʻepekema ma hope o ka Solar Orbiter's Extreme Ultraviolet Imager (EUI) i kahi hack kamera e hopu i nā kiʻi o nā wahi ʻike ʻole ʻia o ka lewa o ka Lā. Ma ka hoʻohui ʻana i kahi "lima nui" liʻiliʻi i ka mea kani, ua ālai ʻia ke kukui ʻālohilohi mai ka Lā, e ʻae ʻia ai ka mālamalama māmā o kona lewa.

ʻO ka hack e pili ana i ka hoʻololi ʻana i ka puka palekana ma ka pahu pahu EUI, e paheʻe ana e hoʻokuʻu i ka mālamalama. Ma ka hoʻokuʻu ʻana i ka puka i ka hapalua me ka manamana lima, ua pale ʻia ka mālamalama mālamalama mai ka disc o ka Lā, e hōʻike ana i ke kukui ultraviolet mai ke corona, ka ʻaoʻao o waho. o ka lewa. ʻO ka hopena, he kiʻi ultraviolet o ke corona o ka Lā, me ka disc o ka Lā i hoʻopaʻa ʻia ma waenakonu.

ʻO ke corona, ka mea maʻamau i hūnā ʻia e ka mālamalama mālamalama o ka ili o ka Lā, ʻike ʻia wale nō ia i ka wā o ka pō o ka lā. Ma ka hoʻohālike ʻana i ka hopena eclipse, ua hiki i nā ʻepekema ke kiʻi i nā kiʻi o ke corona, kahi i hoʻohilahila lōʻihi i ka poʻe noiʻi ma muli o kona kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hoʻohālikelike ʻia i ka ili o ka Lā.

ʻO ka ESA's Solar Orbiter, i hoʻokuʻu ʻia ma 2020, manaʻo e hopu i nā kiʻi kokoke loa o ka Lā me ka hoʻohana ʻana i ʻeono mau mea kani e wehe i kekahi o kāna mau mea huna. Ua hōʻike kēia hack kiʻi kiʻi i ka hiki ke loaʻa i kahi ʻano mea kani hou e hiki ke hopu i nā kiʻi ʻelua o ka Lā a me kāna corona.

