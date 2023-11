E ʻoluʻolu i ka Maluhia: E ʻimi i ka nani o €345k West Cork Farmhouse

E ʻike i ka hiʻohiʻona o ka ʻāina e noho ana me kahi hale mahiʻai nani i loko o ka puʻuwai o West Cork. Hāʻawi kēia waiwai ʻoluʻolu € 345k i kahi pakele leʻaleʻa mai ke ola nui o ke kūlanakauhale ʻo Dublin 14. E hōʻike ana i kahi hoʻoponopono hoʻomau e hoʻopili ana i ke ʻano o ka hoʻolālā kumu, ʻo kēia hale idyllic seamlessly hoʻohui i nā aesthetics kuʻuna me nā hōʻoluʻolu hou.

Aia ka hale mahiʻai ākea ma kahi ʻāpana ʻāina ākea, e ʻae iā ʻoe e hoʻolulu iā ʻoe iho i ka nani o ke ʻano. Me nā puʻu ʻōwili, nā ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo, a me ke ʻano o ka maluhia, hāʻawi ka waiwai i kahi hoʻomaha hoʻokipa no ka poʻe e ʻimi nei i ka maluhia a me ke kaʻawale.

E komo i loko o ka hale mahiʻai, a e hoʻohauʻoli ʻia ʻoe e kona lewa mehana. Ua hoʻolālā maikaʻi ʻia nā mea o loko e mālama i ka nani o ka hale mahiʻai, ʻoiai e hoʻokomo pono i nā mea o kēia wā. Mai nā kaola lāʻau i hōʻike ʻia a i ke kapuahi pōhaku, hōʻike kēlā me kēia kikoʻī i ke ʻano o ka mōʻaukala a me ke ʻano.

Hāʻawi ka hale mahiʻai i hoʻoponopono hou ʻia i ka nui o kahi noho, me kahi lumi hoʻokipa ʻoluʻolu, kahi kīhini i hoʻolako piha ʻia, a me nā lumi moe ākea. Aia kekahi pā hale nani i waho kahi e hiki ai iā ʻoe ke ʻono i ke kīʻaha kīʻaha kakahiaka i ka wā e hoʻolulu ana iā ʻoe iho i nā hiʻohiʻona nani.

Inā makemake ʻoe i kahi ola maʻalahi, ma kahi mamao o ka walaʻau a me ka paʻa o ke kūlanakauhale, ʻo kēia hale mahiʻai ʻo West Cork ka waiwai kūpono. Inā ʻoe e ʻimi nei e hoʻomaha i ka maluhia a i ʻole e ʻimi i kahi home hoʻomaha hoʻomaha, hāʻawi kēia waiwai i nā manawa pau ʻole e hana i nā hoʻomanaʻo mau loa.

Nīnau: He aha ke kumukūʻai o ka hale mahiʻai o West Cork?

A: Ua kūʻai ʻia ka hale mahiʻai ma €345k.

Nīnau: He aha ka wahi o ka hale mahiʻai?

A: Aia ka hale mahiʻai ma ka ʻāina nani o West Cork.

Nīnau: Hāʻawi ka hale mahiʻai i nā mea pono hou?

A: ʻAe, hōʻike ka hale mahiʻai i kahi hoʻoponopono hoʻomau i hoʻohui ʻia i nā ʻoluʻolu o kēia wā me ka mālama ʻana i kona ʻano nani.

Nīnau: Ua hoʻopuni ʻia ka hale mahiʻai e ke ʻano?

A: ʻAe, aia ka waiwai ma waena o nā puʻu a me nā ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo, e hāʻawi ana i kahi noho mālie a nani.