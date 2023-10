Hōʻike ka noiʻi hou he 40% o nā poʻe e koho e noho naʻaupō i nā hopena o kā lākou mau hoʻoholo.

Ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Amsterdam he 40% o ka poʻe e koho e noho naʻaupō e pili ana i ka hopena o kā lākou hoʻoholo ʻana i nā poʻe ʻē aʻe, me ka hoʻohana pinepine ʻana i kēia ʻike ʻole e hana ponoʻī. ʻO kēia ʻano, i kapa ʻia ʻo "ʻike naʻaupō," e like me nā mea kūʻai aku e huli makapō i nā kumu pilikia o nā huahana a lākou e kūʻai ai.

Ua hana nā mea noiʻi i kahi meta-analysis o 22 mau noiʻi noiʻi e pili ana i 6,531 mau mea komo. Ma kēia mau haʻawina, ua hoʻomaopopo ʻia kekahi poʻe i ka hopena o kā lākou hana, a ʻo nā mea ʻē aʻe ke koho e aʻo a noho naʻaupō paha. Ua ʻike nā mea noiʻi i ka wā i hāʻawi ʻia ai ke koho, 40% o nā kānaka i koho ʻaʻole e aʻo i ka hopena o kā lākou hana.

Eia kekahi, ua hōʻike ʻia ka haʻawina e pili ana ka naʻaupō i ka emi ʻana o ka hana altruistic. ʻO ka poʻe i komo i hoʻomaopopo ʻia i ka hopena o kā lākou hana, he 15.6 pakeneka ʻoi aku ka nui o ka hana manawaleʻa ma mua o ka poʻe i koho e noho naʻaupō.

Ua manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo kekahi kumu o ka naʻaupō ʻole ʻo ia ka makemake e mālama i kahi manaʻo pilikino maikaʻi ma ke ʻano he kanaka altruistic. Ua ʻike ka haʻawina ʻo ka poʻe i koho e aʻo i ka hopena o kā lākou mau hana he 7 pakeneka ʻoi aku ka nui o ka hana manawaleʻa, e hōʻike ana ʻoi aku ka makemake o ka poʻe altruistic maoli e aʻo iā lākou iho e pili ana i nā hopena o kā lākou hoʻoholo.

Hōʻike kēia noiʻi i ka laha a me nā hopena pōʻino o ka naʻaupō. Hōʻike ia he nui nā hana o ka altruism i manaʻo ʻia e alakaʻi nui ʻia e nā koʻikoʻi o ke kaiāulu a me ke kiʻi pilikino ma mua o ka manaʻo maoli no ka pono o nā poʻe ʻē aʻe. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā kumu ma hope o ka naʻaupō i hiki ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā e kūʻē i kēia ʻano a hoʻoikaika i ka hoʻoholo ʻana i ka ʻike.

