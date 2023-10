Wehe i ka ʻoiaʻiʻo o ka mea kanu palekana: ʻike ʻia ke kuleana o nā chloroplasts

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e ke Kulanui o Kaleponi, ʻo Davis, ua hoʻomālamalama hou i ka hana koʻikoʻi a nā chloroplasts e pāʻani ai i ka pale pale ʻana o kahi mea kanu mai nā maʻi maʻi viral a me nā maʻi bacterial. ʻOiai ʻike nui ʻia nā chloroplasts no ka hoʻololi ʻana i ka lā i meaʻai no nā mea kanu, ua hōʻike kēia noiʻi i ko lākou komo ʻana i ka pale ʻana i nā mea kanu mai nā mea hoʻoweliweli ʻino.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi i ke koʻikoʻi o nā projections like tube i kapa ʻia ʻo "stromules" i ka pale ʻana i nā mea kanu. ʻO kēia mau stromules, i ʻike ʻia no hoʻokahi haneli mau makahiki, me he mea lā e hoʻonui i ka hana i ka wā i ʻike ai nā mea kanu i kahi maʻi, e hōʻike ana i kahi kuleana i ka pale. Ua ʻike ʻia lākou e hōʻiliʻili i nā chloroplasts a puni ka nucleus o ke kelepona a hana i ala no ka lawe ʻana i nā hōʻailona pale.

No ka ʻimi hohonu ʻana i ka hana o nā stromules i ka pale ʻana i nā mea kanu, ua ʻimi nā ʻepekema e hoʻopau iā lākou a nānā i kā lākou hopena i nā mea kanu ke ʻike ʻia i nā pathogens. Eia naʻe, he mea paʻakikī ka ʻike ʻana i nā ʻano genes kūpono no ka hoʻokumu ʻana i ka stromule.

Hoʻokumu ka hui i ko lākou manaʻo i nā kinesins, nā protein motor e hoʻoikaika i ka neʻe ʻana i loko o nā cell. ʻO ka mea hoihoi loa, he kinesin mea kanu kū hoʻokahi e hiki ke hoʻopaʻa i nā microtubules a me nā filament actin, nā ʻāpana o ka cytoskeleton o ke kelepona. ʻO kēia kinesin, i kapa ʻia ʻo KIS1, i hana koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana i ka stromule.

Ma o kā lākou mau hoʻokolohua, ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ka overexpressing i ka KIS1 kinesin i alakaʻi i ka stromule hoʻokumu ʻana me ka ʻole o nā pathogens. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻaʻole hiki i nā mea kanu ke nele i ka protein KIS1 ke hana i nā stromules, e maʻalahi lākou i nā maʻi.

Ua hōʻike ʻia nā noiʻi hou aʻe i ke koʻikoʻi o ka hōʻailona molekula a me kahi ʻōnaehana pale ikaika i ka hoʻokumu ʻana i ka stromule. Ua hōʻike ʻia ka haʻawina ʻo ke kuleana o nā chloroplast i ka pale ʻana i nā mea kanu i hilinaʻi ʻia i kēia mau mea.

Ua hōʻike ʻo Savithramma Dinesh-Kumar, he mea olaola mea kanu ma UC Davis a me ka mea kākau kiʻekiʻe o ka noiʻi, i ke koʻikoʻi o kēia mau ʻike. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke kōkua ʻana o nā chloroplasts i ka pale cellular hiki ke ʻae i ka ʻenekinia o ke kū'ē pathogen ma ka pae kelepona.

ʻAʻole wehe wale kēia noiʻi ʻāina i ka mea pohihihi e pili ana i ka hana stromule i nā mea kanu akā hāʻawi pū kekahi i nā manawa hou e hoʻomaikaʻi ai i ke kūpaʻa o nā mea kanu i ka wā e hiki mai ana. Ma ka loaʻa ʻana o ka ʻike hohonu o nā hana paʻakikī e pili ana i ka pale ʻana i nā mea kanu, hiki i nā ʻepekema ke wehe i nā ala hou e pale ai i nā mea kanu a hoʻomaikaʻi i nā hana mahiʻai.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha nā stromules?

ʻO nā Stromules nā mea like me ka paipu e hoʻonui ana mai nā chloroplasts, nona ke kuleana no ka hoʻololi ʻana i ka lā i ikehu no nā mea kanu. ʻOiai ke nānā ʻia nei no hoʻokahi haneli mau makahiki, ʻaʻole paʻakikī ka hana kūlohelohe maoli o nā stromules a hiki i nā ʻike hou.

Pehea e kōkua ai nā stromules i ka pale ʻana i nā mea kanu?

Hōʻike ka noiʻi he kuleana koʻikoʻi ka stromules i nā pane pale pale. Ke ʻike nā mea kanu i nā maʻi, piʻi ka hana stromule, e hōʻike ana i ko lākou komo ʻana i nā mīkini pale. Hōʻiliʻili nā Stromules i nā chloroplasts a puni ka nucleus cell a lawelawe ma ke ʻano he ala no ka hoʻouna ʻana i nā hōʻailona pale.

He aha ka KIS1 kinesin?

ʻO ka KIS1 kinesin kahi protein kūʻokoʻa i loaʻa i nā mea kanu e pāʻani ana i kahi koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana i ka stromule. Hiki iā ia ke hoʻopaʻa i nā microtubules a me nā filament actin, ʻo ia nā ʻāpana o ka cytoskeleton o ke kelepona. ʻO ka hoʻonui ʻana i ka KIS1 e hoʻoulu i ka hoʻokumu ʻana i ka stromule, ʻoiai ʻaʻole hiki i nā mea kanu nele KIS1 ke hana i nā stromules, e hoʻonāwaliwali i ko lākou pale ʻana i nā pathogens.

Pehea e hiki ai i kēia noiʻi ke hoʻomaikaʻi i ka pale ʻana i nā mea kanu?

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano hana kelepona e pili ana i ka pale ʻana i nā mea kanu, ʻo ia hoʻi ke kuleana o nā chloroplasts a me nā stromules, e hoʻolalelale i ke ala no ka ʻenehana i hoʻonui ʻia i ke kū'ē ʻana i nā pathogens. Ma ka hana ʻana i kēia mau hana, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomohala i nā hoʻolālā e hoʻoikaika i ka pale ʻana i nā mea kanu a pale i nā mea kanu mai nā maʻi e hiki ke hoʻopau i nā hua mahiʻai.