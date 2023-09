ʻIke ʻepekema ʻepekema i nā mea huna o Triple-Star System

Ua holomua nui nā kānaka ʻepekema ma Kina i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu i ke ao holoʻokoʻa. Hoʻoulu ʻia e ka puke moʻolelo a Liu Cixin "The Three-Body Problem," ua aʻo nā mea noiʻi i ka ʻōnaehana GW Ori, nona nā hōkū ʻekolu aia ma kahi o 1,300 mau makahiki māmā mai ka Honua. Ke hoʻohana nei i ka ʻikepili mai ka NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), ua hiki i nā ʻepekema ke nānā i nā loli manawa i ka ʻōlinolino o nā hōkū a loaʻa ka ʻike i ka ʻōnaehana geometric a me ka evolution.

He mea maʻamau nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu i ka galaxy, ʻoi aku ma mua o ka hapalua o nā hoku a pau i hoʻokahi a ʻoi aku paha mau hoa. Eia naʻe, paʻakikī kēia mau ʻōnaehana i ka nānā ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana ma muli o ka pilina paʻakikī ma waena o nā hōkū. Manaʻo nā mea noiʻi e hoʻohana i nā telescope ʻoi aku ka maikaʻi, me ka China Space Station Telescope (CSST) e hiki mai ana, e aʻo hou a hoʻomaopopo maikaʻi i kēia mau ʻōnaehana.

ʻO ka ʻōnaehana GW Ori, i manaʻo ʻia he hoʻokahi miliona makahiki wale nō, hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū a me nā hōkū. Ua ʻike ka poʻe noiʻi i ʻelua mau hōʻailona pōkole me nā manawa hoʻololi ma kahi o ʻelua a ʻekolu mau lā, ʻo ia ke ʻano o nā hōkū ʻōpio loa. Ua kāpae ʻia nā ʻike i ka hiki ke ola i loko o ka ʻōnaehana, no ka mea he ʻōpiopio loa ia no ka hoʻokumu ʻana o ke ola.

ʻAʻole ʻo ka hana a ka poʻe noiʻi e hoʻonui i ko mākou ʻike i nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu akā ua wehe pū i ke ala no nā haʻawina e hiki mai ana me ka hoʻohana ʻana i nā telescopes holomua e like me ka CSST. Me ka ʻike nui ʻana i kēia mau ʻōnaehana paʻakikī, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa nā ʻike i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o nā hōkū, nā hōkūhele, a me ke ola ponoʻī.

