Wehe i ka mea pohihihi o kahi Pohihihi Pākē Pākē i loko o ka mahina

I ka makahiki i hala aku nei, ua ʻike ka mahina i kahi hanana ʻokoʻa i ka wā i kuʻi ai kekahi mea i hana ʻia e ke kanaka me kona ʻili, e hoʻohua ana i kahi lua lua ʻokoʻa. Ua ʻāwili ʻia ka manaʻo mua a puni ka mea he ʻāpana o ka SpaceX Falcon 9 rocket. Eia nō naʻe, ua alakaʻi nā noiʻi ma hope i ka poʻe ʻepekema e manaʻoʻiʻo ua pili ka mea, i kapa ʻia ʻo WE0913A, i ka mikiona lunar Changʻe 5-T1 o Kina a ʻo ia paha kahi mea hoʻokele rocket China i hoʻolei ʻia.

Ma muli o kēia pōʻino pohihihi, ua hoʻomaka ka hui o nā loea mai nā ʻoihana hanohano e like me ke Kulanui o Arizona, ka California Institute of Technology, Project Pluto, a me ka Planetary Science Institute i kahi misionari e wehe i ka ʻoiaʻiʻo. Ma ka hoʻohana ʻana i nā telescopes e pili ana i ka honua, ua nānā pono lākou i ka trajectory o WE0913A a ua hoʻoholo lākou i puka mai i kahi rocket Long March Kina i kau ʻia ma ka 2014 Changʻe 5-T1 misionari.

ʻOi aku ka hoihoi, ua ʻike kā lākou noiʻi i nā ʻōlelo hōʻike e hōʻike ana i ka haʻalele ʻana i ka rocket stage i lawe i kahi uku i hōʻike ʻole ʻia, me ka hoʻohui ʻana i kahi papa o ka enigma i ka hanana. I ka iho ʻana o WE0913A i ka ʻili o ka mahina, ua hōʻike ʻo ia i ka ʻōwili pololei ʻana ma mua o ka neʻe ʻana o ka haʻalulu. Manaʻo ka poʻe akamai e hōʻike ana ka hoʻololi paʻa o ka mea i ka loaʻa ʻana o kahi paona koʻikoʻi e kaulike ana i nā ʻenekini ʻelua ma kekahi ʻaoʻao o ke kahua rocket.

Ua wehewehe ʻo Tanner Campbell, he haumāna kauka mai ke Keʻena Aerospace a me Mechanical Engineering o ke Kulanui o Arizona, "Ua hana mākou i kahi hōʻike kaulike torque, e hōʻike ana i kēia nui o ke kaumaha e hoʻoneʻe i ke kikowaena o ka umekaumaha o ka rocket i kekahi mau iniha-ʻo ia ' 'ane'ane lawa e helu ai i kona kahuli pa'a. ʻO ia ka mea e alakaʻi iā mākou e noʻonoʻo ai aia paha kekahi mea i kau ʻia ma mua.

Eia kekahi, ua hoʻopio ʻia ka poʻe ʻepekema i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā lua lua māhoe ma muli o ka hopena o ka papa pōhaku Kina. ʻO ka loaʻa ʻana o nā lua lua like ʻole, ʻo ka hikina e ana ma kahi o 18 mau mika ākea a ʻo ke komohana ma kahi o 16 mau mika, ua pīhoihoi nā mea noiʻi. Ua ʻōlelo ʻo Campbell, "Ua ʻike mākou i ka hihia o Changʻe 5 T1, ʻaneʻane pololei ka hopena i lalo, a no ka loaʻa ʻana o kēlā mau lua lua e like me ka nui like, pono ʻoe i ʻelua mau puʻupuʻu like ʻole i kaʻawale kekahi i kekahi."

ʻO ka hope loa, ʻaʻole i hoʻoholo ʻia ka mea pohihihi o ka uku i hōʻike ʻole ʻia, e waiho ana i ka lumi no ka noʻonoʻo a me ka noʻonoʻo. ʻO ka hāʻule ʻana o ka pōkā Kina i ka mahina he mea hoʻomanaʻo ia i nā mea pohihihi a me nā mea kupanaha e kali nei i ka ʻimi ʻana i loko o ko mākou kaiāulu.

Q: He aha ka WE0913A?

A: ʻO WE0913A ka inoa i hāʻawi ʻia i kahi mea i hana ʻia e ke kanaka i hāʻule i ka ili o ka mahina, e waiho ana ma hope o kahi lua lua kū hoʻokahi.

Q: ʻO ka misionari hea ka WE0913A i manaʻoʻiʻo e pili ana?

A: Manaʻo nā kānaka ʻepekema pili ʻo WE0913A i ka misionari lunar Changʻe 5-T1 o Kina.

Nīnau: He aha nā hōʻike e hōʻike ana ua lawe ʻo WE0913A i kahi ukana i hōʻike ʻole ʻia?

A: ʻO ka ʻōwili ʻana i hōʻike ʻia e WE0913A i kona iho ʻana i ka ʻili o ka mahina e hōʻike ana i ka loaʻa ʻana o kahi paona kaulike ʻaʻole lawa e wehewehe i kona kaʻa paʻa.

Nīnau: He aha ka mea ʻokoʻa e pili ana i nā lua lua māhoe i hana ʻia e ka rocket Kina?

A: Ua like ka nui o nā lua lua māhoe, i alakaʻi i nā kānaka ʻepekema e manaʻo e pili ana ka hopena i ʻelua mau puʻupuʻu like i hoʻokaʻawale kino ʻia mai kekahi i kekahi.