Loaʻa i ka Chinese Fir ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka carbon Sink rate ma waena o ka makahiki waena, ʻike ʻia ka haʻawina

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi mai ka South China Botanical Garden, ʻo ka fir Kina, i ʻike ʻia ʻo Cunninghamia lanceolata, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kalapona kalapona i kona wā waena. He mea koʻikoʻi kēia ʻike ʻana ma muli o ka hoʻohana nui ʻia ʻana o ka fir Kina i nā papahana afforestation ma ka ʻaoʻao hema o Kina, a ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i kona hiki ke hoʻopaʻa kalapona hiki ke kōkua i nā hana hoʻēmi ʻana i ke aniau.

Ua nānā ka haʻawina i kahi mahiʻai ululāʻau ma Guangdong Province, e hōʻiliʻili ana i ka ʻikepili e pili ana i ka mālama ʻana i ke kalapona a me ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia o ka fir Kina i nā makahiki like ʻole. Ua kālailai nā mea noiʻi i ka waihona kalapona i nā ʻāpana like ʻole e like me nā kumulāʻau, lalo, nā mea kanu, nā ʻōpala, ka lepo, a me nā kaiaola holoʻokoʻa.

Ua hōʻike ʻia nā hopena ua hoʻonui nui ʻia ka waihona kalapona me ka makahiki o ka ululāʻau, me ka nui o ka waihona kalapona kaiaola kokoke i ʻekolu ʻekolu mai ka 129.11 megagrams no ka ʻeka ma ka ʻelima makahiki a hiki i ka 348.43 i ka 60 makahiki. Ua hōʻike ʻia ka piʻi ʻana o ke kalapona kalapona o Kina i ka piʻi ʻana o nā makahiki mua ʻelua, e piʻi ana i ka 15-20 mau makahiki, a laila e emi iho ana i nā wā makahiki e hiki mai ana.

Ua hoʻoholo ka haʻawina e pili ana ka nui o ka carbon sequestration o ka fir Kina i kona mau makahiki, me ka helu kiʻekiʻe loa i ka wā o kona mau makahiki waena o 15 a 20 mau makahiki. Manaʻo ka mea noiʻi alakaʻi ʻo Liu Juxiu he mea waiwai kēia mau ʻike no nā hana hoʻēmi ʻana i ke aniau a me nā papahana hoʻoulu ulu lāʻau.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Science of The Total Environment, e hoʻomālamalama i ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia ke kalapona o ka fir Kina a hōʻike i kāna kuleana i ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Hāʻawi ia i nā ʻike kūpono no nā mea hana kulekele a me nā hui e pili ana i nā hoʻoikaika ʻana i ka ulu lāʻau, e hoʻokūpaʻa ana i ke koʻikoʻi o ka noʻonoʻo ʻana i ka makahiki o nā kumulāʻau i ka hoʻonui ʻana i nā pōmaikaʻi kalapona.

