Kiʻi ʻia ke Kiʻi ʻoniʻoni ʻo Andromeda Galaxy hou ma Kina

Ua wehe ʻo Kina i kāna telescope ākea ākea hou loa, ʻo ka Wide Field Survey Telescope (WFST), aia ma nā mauna o ka ʻāina ʻo Qinghai. Me ke anawaena o 8.2 kapuaʻi (2.5 mika), ʻo ka WFST ka hale hoʻokolokolo kikowaena manawa nui loa ma ka ʻĀpana ʻĀkau. Hoʻolako ʻia me 9k x 9k mosaic CCD detectors, loaʻa iā ia ka hoʻonā ʻana o 9,000 pixels ma nā koʻi ākea a me ke kūpaʻa, e ʻae iā ia e hopu i nā kiʻi astronomical kikoʻī.

Hoʻokumu pū ʻia e ke Kulanui o ʻEpekema a me ʻenehana o Kina a me ka Purple Mountain Observatory (PMO) ma lalo o ka Chinese Academy of Science (CAS), ke manaʻo nei ka WFST e nānā i nā wahi kikoʻī o ka lewa i ka manawa, e ʻike i nā hanana astronomical transient e like me nā supernovas a nā hanana hoʻohaunaele kai. E hoʻonui ia i ka hiki o Kina i ka nānā ʻana i nā mea kokoke-Earth a me ka ʻōlelo aʻo mua.

ʻO ke kiʻi mua i hoʻokuʻu ʻia e ka WFST he kiʻi kupaianaha o ka Andromeda galaxy, e hōʻike ana i kona ākea ākea a me nā mana hoʻonā kiʻekiʻe. ʻO nā hiʻohiʻona hoʻolālā kiʻekiʻe o ke telescope, e like me ka pahu lens lōʻihi e hōʻemi i ke kukui hele hewa a me kahi wahi e pale ana i nā kukui liʻiliʻi no ka ʻike kiʻekiʻe, e hoʻohālikelike ʻia me nā lako nānā honua ʻoi loa.

Ua hoʻomaka ke kūkulu ʻia ʻana o ka WFST ma Iulai 2019 kokoke i ke kūlanakauhale ʻo Lenghu, aia ma kahi pāpū me ka awelika kiʻekiʻe o 13,120 ft. (4,000 mika) ma luna o ka ʻilikai. Hāʻawi kēia wahi koʻikoʻi i ka lani maʻemaʻe o ka pō, ke kūlana lewa paʻa, ke anuanu maloʻo, a me ka liʻiliʻi o ka pollution māmā.

Hōʻike ka WFST i kahi holomua nui no ka astronomy Kina a hōʻike i ka ʻike o ka ʻāina i ke kula. Kapa ʻia ma hope o ka mea kālaiʻike Kina kahiko ʻo Mozi, i ʻike ʻia ʻo Micius, nāna i alakaʻi i nā hoʻokolohua optical mua, hōʻike ka telescope i ka hana hou a me ka holomua ʻepekema ma Kina.

