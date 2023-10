Ua kūleʻa ʻo China's Three-North Afforestation Program (TNAP), i kapa ʻia ʻo "Great Green Wall," i ka hakakā ʻana i ka wao nahele a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kaiapuni. ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Ecological Processes i alakaʻi ʻia e nā ʻepekema Kina mai ka Institute of Applied Ecology of the Chinese Academy of Sciences e hōʻike ana ua hana pū ka TNAP i kahi pahu kalapona nui.

ʻO ka TNAP, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1978, ʻo ia ka papahana hoʻihoʻi kaiaola nui loa ma ka honua holoʻokoʻa a puni ka ʻāina maloʻo a me ka semi-arid o ka hikina akau, ʻākau-waena, a me ke komohana ʻākau o Kina. Me ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi ʻike mamao, a me nā mākaʻikaʻi kahua a me nā ʻikepili helu o ka nahele o ka ʻāina, ua manaʻo nā mea noiʻi i ka piʻi ʻana o nā waihona kalapona i loko o ka biomass, lepo, a me ka "carbon effect ecological," e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana o ke kalapona ma muli o ka emi ʻana o ka lepo ma muli o ke kanu ʻana. .

Ua ʻike ka haʻawina ua ulu ka nui o ka ululāʻau ma nā wahi papahana TNAP mai kahi kokoke i 221,000 square kilometers i ka makahiki 1978 a i kahi 379,000 square kilometers ma 2017. I loko o nā makahiki he ʻehā i hala iho nei, ua hāʻawi ka TNAP i kahi pahu kalapona o 47.06 miliona tons kalapona no kēlā me kēia. makahiki. Eia kekahi, ua hoʻonui ke kalapona i ka biomass ma luna a me lalo o ka honua mai 0.843 biliona tons i 1978 a i 2.08 biliona tons ma 2017.

Hōʻike ka poʻe noiʻi i ke koʻikoʻi o ka "carbon effect ecological," i helu ʻia ma kahi o 16% o ka nui o ka hoʻonui ʻana i ke kalapona. Hōʻike kēia i ka hopena koʻikoʻi i ka hoʻoholo ʻana i ka hāʻawi ʻana i nā kumu kalapona i loko o nā ululāʻau pale. Hoʻoikaika ka haʻawina i ka wā e koho ai i ka pōʻalo kalapona a me ka hoʻomohala ʻana i nā kumu hoʻohālike pili kalapona, ʻaʻole pono e nānā ʻia nā pōmaikaʻi o ke kalapona mai nā hopena kaiaola o ke kumulāʻau.

Hāʻawi kēia noiʻi i kahi hōʻailona no ka loiloi ʻana i ka waiwai o nā papahana hoʻihoʻi kaiaola ʻāina ma ke ʻano o ka hiki ʻana o ke kalapona a me ka loiloi hana kaiaola. Hōʻike ia i ka hopena koʻikoʻi o ka "Great Green Wall" o Kina i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kaiapuni akā i ka hoʻēmi ʻana i ke kalapona kalapona.

Puna: Ke Kulanui o ʻEpekema Kina, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8