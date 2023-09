Hoʻomaka ʻo Kina i ka hoʻokūkū no ka inoa ʻo Moon Spacecraft

Ke kāhea nei ʻo Kina i ka lehulehu e hōʻike i nā inoa no nā mokulele mokulele ʻelua e hana koʻikoʻi i ka hoʻolālā o ka lāhui e hoʻouna i nā astronauts i ka mahina ma mua o 2030. Ua hoʻomaka ka China Manned Space Agency (CMSA) i kahi hoʻokūkū, e kono ana i nā poʻe e waiho i nā inoa no he ʻauwaʻa mahina ʻauwaʻa a me kahi mokuahi mokuahi o nā hanauna hou.

Ua hōʻike ka CMSA i nā inoa i koho ʻia e hōʻike i nā waiwai koʻikoʻi a me nā mea e pili ana i ka lele ʻana o ke kanaka, a me ka hōʻike ʻana i ke akamai o Kina i ka hana akamai. E holo ana ka hoʻokūkū a hiki i ka lā 30 o Kepakemapa, a e hoʻopaʻa inoa ka hui i 10 mau inoa ma hope o ke koho mua ʻana. E wehe ʻia nā koho pāloka pūnaewele no nā inoa i koho ʻia, me ka koho hope loa i hana ʻia e kahi hui loiloi i loaʻa i nā loea i ka aerospace a me ka palapala.

Ua hana mua ʻo Kina i kahi hoʻāʻo ʻana o ka mokuahi hou o ka mokuahi, i manaʻo ʻia e holo i kahi lele hoʻāʻo piha ma 2027 me ka hoʻohana ʻana i ka rocket Long March 10. Loaʻa nā ʻike liʻiliʻi e pili ana i ka lander lunar, akā hōʻike nā hōʻike e pili ana ke kaumaha ma kahi o 57,320 paona a loaʻa i kahi module pae a me kahi module propulsion. Hoʻolālā ʻia kēia pae ʻāina no ka lawe ʻana i ʻelua astronauts i ka ʻili o ka mahina a hoʻi i ka orbit lunar.

Pono ka misionari i ʻelua hoʻokuʻu ʻana o ka rocket Long March 10. ʻO nā animation kikoʻī i hoʻokuʻu ʻia e CMSA e nānā i ka lander, spacecraft, a me ka holomua o ka misionari.

ʻO kēia kaʻina hana e hiki ai i ka lehulehu ke komo i ka pahuhopu nui o ka lāhui no ka ʻimi ʻana i ka mahina. Manaʻo ia e hoʻokomo a hoʻoikaika i ka poʻe o Kina, e hoʻoulu i ka manaʻo o ka haʻaheo aupuni a me ka kuleana i ka papahana ākea. Hōʻike ka hoʻokūkū i ka hoʻokō ʻana o Kina i ka holomua ʻana i kona hele ʻana i ka ʻimi ʻana i ka lewa a me ka manaʻolana e hopu i ke ʻano o kāna mau hoʻokō me nā inoa i koho ʻia.

Sources:

- Keʻena Lewa Lewa Kanaka Kina (CMSA)