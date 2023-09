ʻO ka wehe ʻana i ka Blockchain: He aha kāu e ʻike ai

Ua lilo ka ʻenehana Blockchain i buzzword i nā makahiki i hala iho nei, akā he aha ia? ʻO ka waiho wale ʻana, ʻo blockchain kahi papa helu helu decentralized e hoʻopaʻa ana i nā kālepa ma waena o nā kamepiula he nui. Mālama ʻia kēlā me kēia hana i loko o kahi poloka, a ua pili kēlā me kēia poloka i ka mea ma mua ma o ka cryptographic hash. Hoʻokumu kēia i kahi kaulahao pau ʻole o nā poloka, no laila ka inoa "blockchain."

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka blockchain ʻo kona ʻike. Ma muli o ka māhele ʻia ʻana o ka waihona ma nā kamepiula he nui, hiki i nā mea a pau ma ka pūnaewele ke komo a hōʻoia i nā hana. Hoʻopau kēia i ka pono o nā mea waena a hoʻoikaika i ka hilinaʻi. Hoʻohui ʻia, ua hoʻopili ʻia ka ʻikepili i mālama ʻia i loko o ka blockchain a ʻaʻole hiki ke hoʻololi ʻia, e hoʻohui i kahi papa o ka palekana.

ʻAʻole i kaupalena ʻia ka ʻenehana Blockchain i nā kālepa cryptocurrency. Loaʻa iā ia ka hiki ke hoʻololi i nā ʻoihana like ʻole, e like me ka mālama ʻana i ke kaulahao, mālama olakino, a me ke kālā. No ka laʻana, i ka hoʻokele hoʻolako kaulahao, hiki i ka blockchain ke hāʻawi i kahi moʻolelo loiloi o kēlā me kēia huakaʻi huahana mai ka hana ʻana i ka lawe ʻana, e hōʻemi ana i ka hoʻopunipuni a me ka hōʻoia ʻana i ka ʻoiaʻiʻo o ka huahana.

Eia nō naʻe, aia nā pilikia e pono e hoʻoponopono ʻia no ka blockchain e hiki ai i kona hiki piha. ʻO kekahi o nā pilikia nui ka scalability. I ka hoʻohui ʻia ʻana o nā hana hou aku i ka blockchain, hiki i ka pūnaewele ke lilo i lohi a ʻaʻole pono. Eia kekahi, he mea hou loa ka ʻenehana blockchain, a aia nā hopohopo e pili ana i kāna ʻano hoʻoponopono a me ka hoʻoponopono ʻana.

ʻOiai kēia mau pilikia, hiki i ka ʻenehana blockchain ke hoʻololi i ke ʻano o kā mākou hana ʻana a mālama i ka ʻikepili. ʻO kona ʻano decentralized a me nā hiʻohiʻona akaka e lilo ia i koho maikaʻi no nā ʻoihana e ʻimi nei i nā hopena palekana a maikaʻi. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka ʻenehana, hiki iā mākou ke manaʻo e ʻike hou aku i nā noi a me nā hana hou i ke kahua o blockchain.

Sources:

- "He aha ka Blockchain?" na Alison DeNisco Rayome, i paʻi ʻia ma ZDNet

Nā wehewehena:

Blockchain: He papa helu helu decentralized e hoʻopaʻa ana i nā hana ma waena o nā kamepiula he nui.

Cryptographic hash: He algorithm makemakika e hoʻololi i ka ʻikepili komo i loko o kahi kaula paʻa o nā huaʻōlelo.

Transparency: ʻO ka hiki i nā mea a pau ma ka pūnaewele ke komo a hōʻoia i nā hana.

Hoʻoponopono kaulahao hoʻolako: ʻO ka hoʻokele o ke kahe o nā waiwai a me nā lawelawe.

Hoʻopunipuni: Ka hana ʻana i nā huahana hoʻohālike, maʻamau me ka manaʻo e hoʻopunipuni.

Sources:

"He aha ka Blockchain?" na Alison DeNisco Rayome, i paʻi ʻia ma ZDNet