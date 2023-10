Hōʻike ʻo Kina i ka hoʻolālā ʻimi ʻana o ka ʻōnaehana solar no ka wā lōʻihi

Ua wehe hou ʻo Kina i kāna palapala ʻāina hou no nā misionari ʻimi lunar a hohonu, e hāʻawi ana i nā hoʻolālā kikoʻī no nā makahiki ʻehiku e hiki mai ana. ʻO ka manaʻo nui o nā hana ʻimi ʻimi a Kina, ʻo ia ka papahana ʻimi mahina ʻo Changʻe, me nā mikiona mai nā mikiona hoʻihoʻi hoʻohālike i ka mahina a hiki i ka ʻimi ʻana i nā kino lani ʻē aʻe o ka ʻōnaehana solar.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka hoʻolālā ʻana o Kina ʻo ia ka Changʻe 6 mission, i hoʻonohonoho ʻia no 2024. ʻO kēia ka lua o ka hoʻihoʻi ʻana i ka laʻana robotic sample a Kina i ka mahina, me ka manaʻo e loaʻa nā ʻāpana lepo a me nā pōhaku mai ka ʻaoʻao mamao o ka mahina a hoʻihoʻi mai iā lākou. i ka Honua. Manaʻo ka misionari e hōʻiliʻili ma kahi o ʻelua kilokani o nā laʻana, e hāʻawi ana i nā ʻepekema ʻike waiwai i ka ʻili o ka mahina.

ʻO nā mikiona lunar o Kina e hiki mai ana e komo pū me Changʻe 7, e kālele ana i ke aʻo ʻana i ka pole hema o ka Moon a me ka ʻimi ʻana i ka hau wai, a me Changʻe 8, ka mea e hoʻāʻo ai i ka hoʻokumu waiwai in-situ no ka International Lunar Research Station e hiki mai ana.

Ma waho aʻe o nā mikiona lunar, e ʻimi pū ʻo Kina i nā kino ʻē aʻe o ka ʻōnaehana solar me kā lākou mau misionari Tianwen. He huakaʻi ʻo Tianwen-2 e makaʻala i kahi asteroid a me kahi asteroid e like me ka comet, ʻoiai ʻo Tianwen-3 kahi huakaʻi hoʻi i Mars. ʻO Tianwen-4, ma kekahi ʻaoʻao, e ʻimi iā Jupiter a me ka ʻōnaehana Jovian.

No ke kākoʻo ʻana i kēia mau mikiona, e hoʻolauna ʻo Kina i ka satellite relay Queqiao-2, e hāʻawi i nā mana kamaʻilio cislunar. Pono kēia ukali no ka hoʻihoʻi ʻana i ka ʻikepili i ka Honua mai ka ʻaoʻao mamao o ka mahina i ka wā o Changʻe 7 a me 8 mau misionari.

Eia kekahi, ke hoʻomākaukau nei ʻo Kina no ka hoʻololi ʻana o ka hui no ka Tiangong Space Station, me ka hoʻomaka ʻana o Shenzhou 17 i hoʻolālā ʻia no ʻOkakopa. E komo ana kēia mikiona i kahi hui hou a e hoʻomau i nā hana o ke kahua lewa.

ʻOiai ua hana nui ʻo Kina i kāna mau ʻimi ʻimi ʻana i ka lewa, aia kekahi mau hemahema. ʻO ka hoʻokuʻu hou ʻana o ka rocket Gushenxing-1, e lawe ana i ka uku Jilin-1 Gaofen-04B, ua pau i ka hemahema ma muli o nā pilikia propulsion. Hele mai kēia ma hope o ka hoʻomaka ʻana o ka holomua, me ka pūʻulu Yaogan o nā satellite reconnaissance pūʻali koa.

Hōʻike ka hoʻolālā ʻimi ʻana o ka ʻōnaehana solar lōʻihi o Kina i kona kūpaʻa e hoʻonui i kona noho ʻana ma waho o ka Honua. Me ka nānā ʻana i nā mikiona lunar a hohonu, manaʻo ʻo Kina e hāʻawi i ka ʻike koʻikoʻi a me nā holomua ma ke kahua o ka ʻimi ākea.

Sources:

– ʻO ka palapala ʻāina o Kina o ka Lunar a me ka Deep Space Exploration. (Ke kālā: CASC)

– https://twitter.com/Cosmic_Penguin/status/1705112658310300013